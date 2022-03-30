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紀念陳煥瑛 阿縣議會全票通過高地醫院更名

記者劉先進／屋崙報導
疫情爆發後，陳煥瑛（右四）還協調社區資源，幫助捐贈口罩給高地醫院的醫護人員。（檔案照，記者劉先進／攝影）
疫情爆發後，陳煥瑛（右四）還協調社區資源，幫助捐贈口罩給高地醫院的醫護人員。（檔案照，記者劉先進／攝影）

阿拉米達縣議會29日全票通過，決定將屋崙高地醫院更名為陳煥瑛高地醫院（Wilma Chan Highland Hospital Campus）以紀念因交通事故不幸去世的前阿縣議員陳煥瑛，表彰她長期以來致力於為所有加州人提供高品質的醫療服務，特別是幫助移民、老年人和低收入家庭等難以得到服務和沒有醫保的人群。

即將更名的高地醫院是阿拉米達衛生系統（AHS）的一流設施。AHS由五家醫院和四個健康中心組成，是阿縣綜合縣公共衛生保健系統，擁有800多張病床和1000名醫生，最早成立於1864年。高地醫院有236張住院病床，一個區域性創傷中心，有全國公認的醫療和臨床教學與研究，以及最高水準的初級、專科和多科護理。

作為縣議員和三屆州眾議員，陳煥瑛在職業生涯中致力於制定和推廣醫療保健政策，為整個縣和州的不同人群服務。在州眾議會期間，她為加州80萬沒有保險的兒童制定開創性立法。她力推的一項法案，結束了醫院向沒有保險和保險不足的病人多收費的做法。在兩次擔任縣議會主席期間，她主持健康委員會，在公立醫院的可持續性、解決精神健康差異、兒童加入加州醫療保險，在服務不足的社區發展學校健康診所等問題上，發揮領導作用。

陳煥瑛是高地醫院進行大規模三階段改造的主要宣導者，其中包括2016年推出的急性護理大樓，旨在提供全國知名的住院護理，包括頂級的母嬰服務和其他先進的治療設施。疫情爆發後，她還協調社區資源，幫助捐贈口罩給高地醫院的醫護人員。在她擔任縣議員的首個任期內，她制定了戰略計畫，支持本地對阿拉米達衛生系統的運作。2013年，她促成一項交易，使聖利安住的醫院免於關閉，挽救數百個就業機會。

阿拉米達縣議會主席卡森（Keith Carson）說，從40多年前第一次見到陳煥瑛，直到她不幸去世，她一直致力於為社區服務，努力實現更大的公平，特別是在獲得醫療保健方面。在任職期間，陳煥瑛努力推動公共衛生系統蓬勃發展。以她的名字重新命名高地醫院，紀念她對阿縣的貢獻，恰如其分。

阿拉米達衛生系統執行長傑克遜（James Jackson）說，陳煥瑛在阿縣宣導了許多重要的健康和安全網計畫，保障該系統提供優質的醫療服務。很榮幸將醫院更名，表揚陳煥瑛的遺產。高地醫院自1864年以來一直致力於關懷、治療、教學和服務社區的所有人，如今使用陳煥瑛的名字十分恰當。

阿拉米達縣議會29日全票通過，決定將屋崙高地醫院更名為陳煥瑛高地醫院。（取自阿拉...
阿拉米達縣議會29日全票通過，決定將屋崙高地醫院更名為陳煥瑛高地醫院。（取自阿拉米達衛生系統）

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