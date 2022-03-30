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1976年綁架校車學生藏東灣地底勒贖 70歲男獲假釋

編譯組／29日電
伍茲當年與另外兩名同夥綁架校車司機與26名學生勒贖，將受害者埋進東灣利佛摩砂石場地底下。（美聯社）
伍茲當年與另外兩名同夥綁架校車司機與26名學生勒贖，將受害者埋進東灣利佛摩砂石場地底下。（美聯社）

1976年，三名男子搶劫一輛載滿學生的校車，將學生和校車司機藏匿在東灣砂石場地底下，勒贖500萬元。25日在兩名受害者的支持下，假釋委員會決定假釋唯一還未獲釋的嫌犯。

假釋委員會（Parole Commission）認為，現年70歲的伍茲（Frederick Woods）已不再對公眾構成威脅，因此決定准許他假釋。假釋委員會過去已先後17次拒絕伍茲的假釋申請。

加州假釋委員會決定假釋現年70歲的綁架勒贖犯伍茲。（美聯社）
加州假釋委員會決定假釋現年70歲的綁架勒贖犯伍茲。（美聯社）

這項由假釋委員會會長（Patricia Cassady）和副會長史丹頓（Keith Stanton）做出的假釋決定，將呈交加州州長紐森（Gavin Newsom）參考，但紐森無權駁回，因為伍茲並非以謀殺罪被定罪，紐森只能將決定交給假釋聽證會（Board of Parole Hearings）所有委員進行審查。

紐森已故父親法官紐森（William Newsom）1980年擔任上訴委員會成員時，曾參與將三名嫌犯的刑期從無期徒刑減為可獲假釋。退休後的法官紐森在2011年呼籲假釋這三人，理由是沒有人在這次綁架事件中受傷。伍茲的同夥修恩菲爾德兄弟（Richard and James Schoenfeld）已分別在2012年和2015年獲得假釋。

伍茲25日在假釋聽證會上對他犯下的罪行致歉。他說：「我當時只有24歲，對受害者沒有同理心。我的性格已經改變，我現在完全了解我對受害者造成的恐懼和創傷，我願意對這一令人髮指的行為負全部責任。」

出身灣區富裕家庭的這三人花了一年多的時間策劃這項犯罪行動。他們於1976年在離舊金山125哩以外的周吉拉（Chowchilla）綁架一輛校車上26名年齡介於5到14歲的學生和司機，將他們埋進東灣利佛摩（Livermore）一個砂石場地下預先準備好的通風空間中，然後向加州教育廳勒贖500萬元。受害者在一天後挖出通道逃出。

詹姆斯‧修恩菲爾德曾對假釋官員表示，他羨慕朋友開法拉利。伍茲也曾在聽證會上表示自己「變得很貪婪」。

不過，反對假釋伍茲的多名受害者提出他們遭受到的長期傷害，他們表示，這對他們的家庭造成了很大的影響。瑪德拉縣（Madera County）檢察官也指出，伍茲在獄中的違紀行為說明他還沒有學會遵守法規。但伍茲的律師強調，伍茲自2019年10月最後一次聽證會以來，完全沒有受過違紀處分。

紐森 加州 灣區

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