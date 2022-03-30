轉向未提前亮燈遭警攔檢惹議 金山上訴法院作出裁決

當有可能影響他車行駛的狀況下，未提前亮起轉向燈時，警方可進行截停。（推特截圖）

舊金山 警局長史考特（Bill Scott）前幾日剛剛承諾，將考慮擬定新規則，禁止警員利用輕微的交通違規藉口，對駕駛者攔車並進行更嚴重罪行的調查。而在29日，一起事件受到大眾關注，主要原因是駕駛打轉向燈不及時而被警員攔車，並被發現車內存有毒品 。警方「藉口攔車」的策略再次被推向風口浪尖，舊金山上訴法庭也受理了此案。

2017年6月，一名瓦卡維爾（Vacaville）警員在市中心的一條街道攔下了霍利曼（Andrew Holiman）的車。當時，霍利曼在十字路口的停止標誌前停車後，亮起了右轉燈，隨後右轉。該名警官說，在幾分鐘前霍利曼的車經過她時，霍利曼躲避的眼神讓她產生懷疑。但她表示，她確實按照交通法律攔住了霍利曼的車。法律規定，司機在到達十字路口前100呎，火災改變車道前要發出右轉或左轉的信號。

在霍利曼告訴警官他仍在假釋期時，警員便有權利在沒有搜查證的情況下檢查他的車輛。隨後，該警員發現了大麻等毒品，以及一把上了膛的手槍。霍利曼辯稱，警官攔車是非法的，是出於種族歧視 的動機，但蘇諾瑪縣（Sonoma County）的法官不同意這一點。隨後，霍利曼因兩項毒品指控，以及重罪的前科，被判處7年4個月的監禁。

舊金山第一區的上訴法院28日表示，100呎的轉彎信號要求是可以執行的，但需要在影響到另一車輛行駛時才有理由進行交通攔車。法院表示，這是2011年另一個州上訴法院裁決的標準。

在本案中，霍利曼後方唯一的車輛就是警車。「警員沒有理由認為，霍利曼的右轉會影響到她的行駛。」法官斯圖爾特（Therese Stewart）說。

法院最後裁定，霍利曼被扣押的證據時是不可接受的，並通知下級法院允許目前在監獄服刑的霍利曼取消認罪決定。

霍利曼的律師布朗內爾（Gordon Brownell）表示，這樣的裁決對每一位司機都是有意義的，並且這不會對交通安全造成影響。「很多人到達停車標誌前，都不知道他們將要轉向。」布朗內爾說，「要求人們提前打轉向燈是不合理的。」

州地檢長辦公室還沒有做出回應，該辦公室可能會向州最高法院提出上訴。