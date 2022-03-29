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多名乘客、員工染疫 紅寶石公主號郵輪返回舊金山港

編譯組／舊金山28日電
紅寶石公主號多名乘客和員工日前在返回舊金山的途中驗出感染新冠。（美聯社）
紅寶石公主號多名乘客和員工日前在返回舊金山的途中驗出感染新冠。（美聯社）

一艘前往巴拿馬運河（Panama Canal）的郵輪驗出船上多名乘客和員工感染新冠病毒，郵輪已於27日返抵舊金山灣。

公主號郵輪公司（Princess Cruises）發出聲明表示，紅寶石公主號（Ruby Princess）結束15天巴拿馬運河行程，27日回到舊金山灣。有多名乘客和員工在回程途中接受病毒檢測後結果呈陽性，他們不是沒有症狀，就是症狀輕微。這些人確診後都進行了隔離，並由醫護人員監護。郵輪公司並未透露究竟有多少人確診。

郵輪公司在聲明中說：「和所有其他的公主號郵輪一樣，這條航線是聯邦疾病防治中心（CDC）定義的「已接種疫苗郵輪」（vaccinated cruise），乘客和員工的疫苗接種率是100%。」

郵輪公司稱，檢測呈陽性但還未結束隔離期的乘客，有些將搭乘私人交通工具回家，有些會在事先協調好的當地飯店繼續進行隔離。

舊金山港（Port of San Francisco）27日發出聲明表示，根據防疫規定，停靠在舊金山灣的郵輪必須為感染病毒的乘客或員工安排私人交通工具和陸上隔離住房。郵輪公司必須在抵達舊金山灣前24小時向衛生局通報確診或疑似病例。聲明稱，紅寶石公主號遵守了CDC和舊金山制定的規定，包括如果有需要，郵輪公司必須提供與郵輪公司簽約的醫療單位為確診者進行治療。

舊金山港指出，紅寶石公主號1月6日來到舊金山灣時，船上也有十幾名感染新冠的乘客。

郵輪 舊金山 檢測

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