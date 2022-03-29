加州復甦 2月份失業率降至5.4% 仍居全美第3

加州失業率2月份下降至5.4%。（美聯社）

美聯社報導，加州 2月份經濟蓬勃，雇主增加驚人的13萬8100新工作崗位，占全國就業 增長20%以上，失業率也降至5.4%。然而相比全國失業率3.8%，加州失業率仍排名全美第三。儘管就業人數增加，但加州願意重返工作崗位人數卻較少，導致勞動力短缺。

加州就業發展局（EDD）前主任柏尼克（Michael Bernick）說，「這是個驚人的飛躍，幾乎所有行業都顯示收益。」加州11個產業中，有十個在2月增加工作崗位，以休閒和旅館業增加3萬400個崗位最多，大部份出現在洛縣，該縣正進入自2019年以來第一個正常旅遊季，擁有大量服務業工作機會，占該州所有就業增長的44%。

加州2020年率先發布全州居家避疫令，失業率一度攀升至16.1%，2020年3月與4月，共失去超過270萬個工作。25日公布最新數據，加州已恢復87.2%先前失去的工作。

然而加州失業率，從1月份5.7%降至2月份的5.4%，仍為全國第三高，僅次於墨西哥州和哥倫比亞特區。

加州過去13個月中，有12個月都增加工作崗位，平均每月新增10萬1700個工作，就業增長速度全美排名第三，僅次於內華達和夏威夷州。

隨著疫情 限制解除和經濟恢復正常，雇主雇用更多人滿足需求，勞工短缺導致工資上揚，而工資增長又受到通貨膨脹抑制，通膨使一切變得更加昂貴。但最新報告顯示，愈來愈多人重返勞動力市場，短缺跡象有所緩解。

根據羅耀拉大學經濟學教授Sung Won Sohn，加州勞動參與率（即有工作或正在找工作的勞動適齡人群百份比）上升至61.6%，為2020年11月以來最高水平。

疫情使愈來愈多人在家工作，這意味著通勤時間減少。「遠距離工作將繼續存在，這是最重要的結構性變化」，柏尼克說。