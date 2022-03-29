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舊金山警方擬禁止「藉口截停」 減少種族攔檢差異

記者王子涵／舊金山報導
舊金山警察局長史考特表示，不會為威脅撤銷與地檢處簽訂的改革計畫而感到後悔。（取材自推特）
舊金山警察局長史考特表示，不會為威脅撤銷與地檢處簽訂的改革計畫而感到後悔。（取材自推特）

根據舊金山警察局22日提交給市議會的報告，2021年非裔遭舊金山警察攔檢、搜捕和使用武力的次數仍遠高過其他種族。警局長史考特（Bill Scott）在24日接受舊金山標準報（The San Francisco Standard）的採訪中表示，警局正考慮擬定新規則，禁止警員利用輕微的交通違規藉口，對駕駛者欄檢並進行更嚴重罪行的調查，以減少種族間攔檢差異。

報告顯示，非裔在2021年被攔檢的機率為每千人39次，而相較之下，白人僅為每千人7次。

史考特表示，舊金山警局正與新任警察委員會委員歐博斯通（Max Carter-Oberstone）和市長布里德（London Breed）指派的一名官員合作，起草一份能夠限制或禁止「藉口截停」（Pretextual Stops）行為的規則，以減少在攔檢和逮捕方面的種族差異。洛杉磯警察局已在本月初實行了類似規則。

「我們的底線是，找出造成種族差異問題的根源所在。」史考特說，「如果我們不做出改變的話，我不能期待問題會被解決。」史考特預計，新規則將在秋季前上交給警察委員會。

史考特在採訪中也談到了與地檢官博徹思（Chesa Boudin）的不和。「當我們有不同的想法時，會互相打電話溝通。有時問題會得到解決，有時不會，不過我們會溝通。」

史考特並沒有對罷免博徹思運動發表看法，但他堅定地認為，他不會為威脅撤銷與地檢處簽訂的改革計畫協議而感到後悔。該計畫賦予地檢處作為警員開槍案件主要調查機構的權利，史考特認為地檢處在有意隱瞞對警員不利的證據。

博徹思在近日的圓桌會議上也回應道，警察工會對於地檢處的指責和攻擊已經是長期存在的問題了。「他們尋找藉口，並將矛頭指向我們。」博徹思說，「當你追溯到80、90年代，每一位地檢處官員都遭到警察工會的攻擊，這包括前舊金山地檢官、現副總統賀錦麗（Kamala Harris）。」

史考特表示，他將於博徹思在5月商議新的協議。

警察 舊金山 非裔

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