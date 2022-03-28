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金屬氣球黏電線 屋崙華埠2000戶停電

記者劉先進／屋崙報導
27日上午11時30分到下午1時，屋崙華埠忽然停電。好在市民互相禮讓，秩序沒有混亂。（馬作林供圖）
27日上午11時30分到下午1時，屋崙華埠忽然停電。好在市民互相禮讓，秩序沒有混亂。（馬作林供圖）

27日上午11時30分到下午1時，屋崙華埠忽然停電，路口交通燈都沒電。東灣台山同鄉會華埠社安隊負責人馬作林表示，因為擔心停電導致交通秩序混亂，社安隊有數個義工守住Webster夾7、8、9街三個主要人流多的路口。駕車市民都非常遵守規則，互相禮讓，秩序井然。

馬作林說，停電之後，華埠居民和社安隊成員馬上察覺到，並幫忙到路口維持秩序。一開始他擔憂，售賣海鮮的超市東主是否有損失。因為有的魚缸需要不斷靠電力輸送氧氣。慶幸的是，停電時間不長，希望對華埠商戶影響不大。

太平洋瓦電公司（PG&E）發言人陳凱珊（Fiona Chan）表示，有金屬氣球（ Metallic balloons）黏住2街夾Jefferson街的電線。該金屬氣球有導電性，出現短路現象，工作人員緊急搶修，有2000多戶居民斷電受影響。她也提醒市民，如果要使用金屬氣球慶祝，最好在室內且用線拉住，避免出現事故。

太平洋瓦電官網則列出了因斷電造成損失、提交索賠的方法：https://www.pge.com/en_US/residential/customer-service/help/claims/claims.page。

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