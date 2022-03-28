海外炎黃子孫祭祖大典 東灣舉行

壬寅年第七屆海外炎黃子孫拜祖大典27日舉行。（記者劉先進 ／攝影）

三月三，拜軒轅。黃帝精神，世代景仰，薪火相傳，續寫華章，民族融合，世泰人康。壬寅年第七屆海外炎黃子孫拜祖大典27日在東灣聖拉蒙新矽谷 離岸發展中心舉辦。

拜祖大典由舊金山 海外炎黃文化傳承基金會主辦，美國華商總會協辦、中國黃帝文化基金會支持。大典儀式莊嚴肅穆，包含鑼鼓喧天、敬獻花籃、淨手上香、恭讀拜文、行施拜禮、高唱頌歌、樂舞敬拜、祈福中華和上下五千年等環節。在黃帝像前，鮮花錦簇，嘉賓們佩戴黃帝絲巾，心懷崇敬之情。地方政要、企業家、老僑新僑分別向人文始祖敬獻花籃和淨手上香，以緬懷始祖。

東灣利佛摩市長馬錢特（John Marchant），丹維副市長阿內裏希（Newell Arnerich），前加州眾議員朱感生夫婦、薩拉度加市長趙嬿、密爾布瑞市議員馮嘉輝（Anders Fung）、佛利蒙市議員黃潔宜，以及美國RAVV集團總裁孫鴻玉、中國僑聯海外委員何孔華、美國美西河南商會會長崔增娣、中國僑聯海外委員李競芬、美國矽谷文化科技園創始人林青、美中文化促進會會長陳萬祥、拜祖大典組委會總指揮張福明、北加州東北同鄉會會長邵金濤、全美山東同鄉聯誼會監事長徐莊，美國華商總會會長孫志雄、加州大學 矽谷校長楊磊、海外炎黃文化拜祖大典總指揮胡長橋等參與活動。舊金山海外炎黃子孫拜祖大典榮譽主席、著名僑領方李邦琴等發來祝賀視頻。