疫情辭職潮 灣區公司面臨員工大量流失

灣區已回到所謂新冠疫情後常態，不少公司卻面臨員工大量流失問題。(美聯社)

灣區 新冠疫情 轉緩，疫情間管理規則放鬆，商店內顧客無需戴口罩，也無需保持社交安全距離；然而有些商家、服務單位發現找回員工困難重重，雖然如此，有些行業員工，如餐飲業或者旅遊業疫情期間丟失工作者，發現回到原來工作崗位相當難。

根據許多標準，灣區已回到所謂新冠疫情後常態(post-COVID normal)，不少公司卻面臨員工大量流失問題。

疫情間，許多行業員工紛紛離職。有些人辭職原因是找不到小孩或長者看護，有些人取得長期失業福利，有些人不喜歡原來工作。疫情轉緩後，就業 市場熱絡，有些業者提高工資、改善各種福利，希望找到足夠人手；然而不少業者表示，現階段即使調高待遇，一般找人必得花上相當時間精力。

聖他克拉拉縣遊民收容所HomeFirst執行長吳爾敦(Andrea Urton)說，現在找人太難了，大部分求職者要求高薪、高福利、遠距工作等條件。疫情期間，社會對HomeFirst的服務需求非常殷切，疫情轉緩後，情況仍然一樣。吳爾敦說，該機構長期以來，10%工作都找不到人，員工長期短缺是經常現象，逼得他們不得不調高薪資，與營利機構競爭。

他說，遊民收容所員工必須現場工作，許多求職者要求遠距工作，雙方條件經常談不攏，在員工短缺情況下，許多收容所員工必須加班工作。

聖荷西UserWise公司為設計醫療器材業者提供諮詢，執行長克拉克(Shannon Clark)說，去年找人異常困難，在情急情況下，不得不將求才薪資提高15%到25%，雖然她很清楚，這麼做公司利潤將遭到打擊。

根據加州就業發展局(California Employment Development)，灣區2月份增加2萬2500個工作，在這種就業景氣情況下，不少業者難找到合適員工。

然而各行業恢復情形相去甚大。旅遊業與餐飲業疫情期間大量裁員，如今雖然疫情緩和，眾多旅遊餐飲員工仍難回到相關工作，矽谷第19聯合工會(Silicon Valley's Unite Here Local 19)60%旅遊業工作人員至今仍然失業。

相對而言，商界難找到合適員工。根據屋崙大都會商會(the Oakland Metropolitan Chamber of Commerce)調查報告，50%以上商家表示，現階段找人很難。

丕優研究中心(Pew Research Center)研究去年約1000名辭職人士發現，這些人辭職主要原因是薪資過低、缺乏發展機會、工作沒有得到尊重等，有些人提到疫情期間照顧小孩困難。