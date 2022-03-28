亞種BA.2襲擊灣區 專家：群體免疫難成立

舊金山加大傳染病學家邱華彥說，即使曾經感染過Omicron 變種病毒，仍然可能感染到新的變種病毒，再度感染並非罕見。(電視新聞截圖)

兩年前新冠疫情 爆發時，傳染病學專家曾經一度希望，如果真的無法控制疫情發展，全球各地民眾大多數仍會因感染新冠病毒產生抗體，疫情就自然減弱，甚至消失，此即所謂的群體免疫。

然而最近一波Omicron變種病毒 引發的疫情中，許多曾經感染新冠病毒民眾再度感染，群體免疫之說已難以成立。

新冠Omicron變種病毒來襲時，灣區民眾感染率高，然因再度感染可能性存在，灣區民眾仍將可能面臨新變種的襲擊，專家甚至表示，由於Omicron傷害力沒有像Delta變種病毒那麼強，感染Omicron民眾恢復健康之後，身體形成的免疫力可能比不上Delta患者。

舊金山加大傳染病學家邱華彥(Charles Chiu)說，即使曾經感染過Omicron變種病毒，仍然可能感染到新的變種病毒，再度感染並非罕見，有些人甚至連續感染過三次，仍沒有完全免疫。根據最近針對退伍軍人調查，30萬8000名感染新冠病毒患者中，再度感染人數超過9000人，再度感染比例約為3%。約有200人遭到第三次感染。

專家一度認為，如果某地區疫苗接種比例高，遭到Omicron變種病毒襲擊後，整個社區將可能避免下波變種病毒引發的新疫情。灣區多縣疫苗接種率超過80%，且遭受Omicron變種病毒大規模突破性傳染，因此亞種BA.2如果真的引爆新疫情後，灣區感染率可能上升，然不會像Omicron變種病毒疫情那麼嚴重。

即使真的如此，然而未來幾個月的疫情發展仍不很明朗，感染過新冠病毒，且完全接種疫苗者，身體的免疫能力可能較強，然而仍無法保證可以免於下一波疫情。

舊金山Gladstone研究院專家葛林醫師(Dr. Warner Green) 說，接種疫苗且已經感染過病毒民眾應可抵抗Omicron變種病毒的亞種BA.2襲擊，可是過了一年之後，情形如何就很難說了。雖然如此，專家仍然認為接種疫苗且感染病毒者，體內將會形成最強的免疫抵抗力。

史丹福大學傳染病學專家凱蘭醫師(Dr. Abraar Karan)表示，不太擔心BA.2對灣區可能造成的衝擊，問題是整個社區有沒有作好準備工作。聯邦疾病防治中心(CDC)估計至少40%美國人已感染新冠病毒。有些專家認為，灣區感染率可能接近60%。

史丹福傳染病學專家沙林納醫師(Dr. Jorge Salinas)認為，灣區民眾接種疫苗與打加強針的比例高，2020年與2021年冬季疫情快速飆高可能不會重演。他指出，全球各國都可能遭受新冠病毒襲擊，重點是醫療系統有沒有作好準備，醫療照顧重病患者。