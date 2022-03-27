建中機研隊首出征 沙加緬度FRC機器人競賽勇奪亞軍

建中機研隊創隊隊長周韋翰手中拿著這一次贏得的亞軍及工業設計獎兩項大獎的獎盃及獎牌。(建中機研隊提供)

經過兩天15場的奮戰，來自台灣的建中機研隊在沙加緬度的FRC機器人競賽中獲得亞軍(Regional Finalists)及工業設計獎(Industrial Design Award)兩項大獎。這也是建中機研隊2019年成立以來第一次出國參與的國際性比賽。三十位同學在頒獎時感動擁抱流淚，對自己長時間的付出得到肯定相當興奮。

兩天的比賽前11場是資格賽，最後戰績是6勝5敗在43支隊伍中排名第23。最後進入淘汰賽，過程中第9場比賽，建中機研隊機器人因隊友的失誤，機器人從近兩公尺高的欄杆墜落，所幸沒有傷到馬達才可以繼續比賽。

之後建中機研隊越戰越勇，在淘汰賽中合作打拚最後奪了亞軍的頭銜，機器人還被大會選為最佳工業設計獎。由於疫情 的關係現場還是規定配戴口罩 ，並且將原來的頒獎程序改為全體成員快速走過頒獎台與大會裁判揮手致意。兩次的出場獲獎，建中同學也特別將國旗披在肩上，將榮耀分享給在台灣的家人。

建中機研隊的機器人編號8020，這也是2019年鑑中在FRC機器人協會申請時的編號。(建中機研隊提供)

獲得這份工業設計獎這份殊榮，主辦單位給出了以下的評語，「這個團隊對設計有著敏銳的眼光，並且對他們的比賽的過程非常注重。他們的模組化設計強調了動作集成的重要性。通過他們的自己設計的射擊演算法，讓我們看到他們機器人投球的準度」。

要看懂FRC機器人比賽就必需先粗略了解比賽方式。每場比賽是以紅、藍兩個團隊對戰，每個團隊有三台機器人。所以上場前隊伍會將自己的機器人底部的編號色條改為自己所屬團隊的顏色。接著每場比賽的時間是2分20秒，前15秒是機器人全自動操作，這段時間投籃的分數是後面手動操作時的一倍。剩餘的時間就是人工手動操作。比賽的內容分為兩大部分。投進高層籃框2分，低層籃框1分，另外最後爬四層欄杆分別是4、6、10、15分，也就是爬到最高欄杆可以得到15分。最後勝出的一方，每隊都可以得到排名積分2分。另外如果進球數達到20顆或是兩台機器人爬上欄杆的分數超過16分，都可以在排名積分上再加一分。(比賽中的分數與排名積分不同)

這次的區域賽冠軍編號254號，是來自矽谷的CheesyPoots隊，他們將代表沙加緬度賽區出賽總決賽。由於建中機研隊在台灣分區賽已經取得4月份在美國休士頓 的機器人總決賽資格，所以機研隊會在27日返回台灣，接著在4月20日會再來美國休士頓參加決賽。