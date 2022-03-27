反對田德隆畫第3選區 中華總會館募集連署

美國國家歷史博物館表示，將接收2020年由中華總會館發起的反亞裔歧視大遊行的橫幅。（中華總會館供圖）

中華總會館月會3月26日周六舉行，總會館六位主席與46位商董共同出席。本次月會討論了館內事宜，並有即將參與競選的民選官員候選人出席，尋求華埠 選民及華裔社區支持。

本次月會討論的館內事宜包括，中華總會館收到中國駐美國大使秦剛寄來的感謝信，感謝總會館在他訪問舊金山時的熱情接待，並希望廣大僑胞們繼續支持祖國統一。

中華總會館月會3月26日召開，總會館六位主席與46位商董共同出席。（中華總會館供圖）

會上還提到，美國國家歷史博物館 表示將接受2020年由中華總會館發起的反亞裔歧視大遊行 的橫幅，作為博物館的永久收藏，並準備5月10日來到中華總會館接受捐贈。中華總會館中文書記李殿邦表示，屆時會館會準備一個隆重的藏品捐贈儀式。他說，以前，像亞裔遊行和聲音的資料，主流社會都不會重視，更不用說會收藏了。現在國家歷史博物館要收藏反仇恨大遊行橫幅，在美國華人歷史上有至關重要的影響。

華埠商人協會代表李美平 （Eva Li）在會上呼籲，華埠和北岸區的華裔應該堅決反對選區重畫中將田德隆區撥到第三選區。她说，這一畫分勢必會分散了華埠的資源，社區應堅決反對。上海協會李美玲也呼籲大家支持此項運動。中華總會館會上一致通過了這項呼籲，並將發動僑社收集簽名，反對田德隆畫入第三選區。

加州主計長候選人饒影凡在月會上呼籲大家參加她在4月28日的籌款晚宴，並支持她的競選。加州第17區眾議員候選人楊馳馬，也希望華埠選民可以支持他在4月19日的決選。