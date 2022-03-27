道德敗壞？東灣康縣安蒂奧克、匹茲堡警察遭調查

東灣安蒂奧克及匹茲堡市警察正在接受檢察院和聯邦調查局調查。 （電視新聞截圖）

東灣康曲柯士達縣地區檢察官 辦公室周五（3月25日）宣布，他們正和聯邦調查局FBI合作，對安蒂奧克和匹茲堡市警察 涉及的 「道德敗壞罪」指控進行刑事調查。

地區檢察官辦公室說，當局23日 「在多個地點進行了法庭授權的執法活動」，皆與該調查有關。

檢察官說，他們正在審查被調查警官涉及的現行案件和已結案件，這兩個城市警察部門及其市政府也正在配合調查。

「道德敗壞的罪行是具有不良意圖的罪行，諸如欺詐和盜竊以及其他類型的損害公眾信任的瀆職行為。」法律專家克拉克（Steven Clark）說。

雖然地區檢察官辦公室在周五晚上的聲明中沒有多說什麽，但匹茲堡警方發布了以下聲明，提供了更多信息：「2021年9月，本辦公室收到的信息顯示，一名匹茲堡警官參與了非法活動，其他執法人員也參與其中。

消息人士稱，聯邦調查局與涉事警官進行了面談，警官們的手機 在周三被沒收，其中三人被放了帶薪行政假。「在這些警官休假期間，他們的手機將被取證分析，搜查令也將會被發出。」 克拉克說。

安蒂奧克警察局已經在接受州司法廳的調查，事涉2020年12月發生在該市的一起涉及警察的致命槍擊事件。民權律師博瑞斯（John Burris）說，他手頭有幾起針對該警局的案件，其中包括一名男子在被警察拘留期間死亡。

克拉克表示，對東灣兩個警局的調查會產生漣漪效應。「檢察官辦公室要用這些警官的證詞來起訴案件，這本身是一個大問題，」他說：「當人們不再信任警察的時候，就會給整個社區帶來問題。」