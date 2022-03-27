我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／杜克晉級4強 K教練生涯第13次寫紀錄

遇襲被搶 金山男：因自己是亞裔、同性戀

編譯組／舊金山26日電        
亞裔男子馬庫斯．鐘在舊金山大通球場附近遭襲被搶。（電視新聞截圖）
亞裔男子馬庫斯．鐘在舊金山大通球場附近遭襲被搶。（電視新聞截圖）

上周在舊金山，一名亞裔男子在離大通球場僅幾個街區的地方遭到襲擊和搶劫，他相信，之所以遇襲，就是因為他既是同性戀又是亞裔。

襲擊馬庫斯．鐘（音譯，Marcus Chung）的那群人，大喊著仇視同性戀的口號。鐘先生說，他無法不相信自己成了仇恨攻擊的目標。「僅在外面走走就比想象的要難，」鐘先生說。「我很緊張，不斷地左右兩邊查看。」

3月18日下午4點，警方說，一輛載有四名男子的汽車停在當時正在大通球場附近散步的鐘先生旁邊，這些人下了車後，即毆打並搶走了鐘先生的手表。

鐘先生說：「他們中的一個人拿起槍托砸向我的額頭，尖叫道：F***，然後他們跳進車裡，開車離開。」

這位受害者稱，幸好有旁觀者在他被襲擊後幫助他去了醫院，但他的康復之路才剛剛開始。

「我的心在狂跳，因為自從事情發生後，我還沒有來過這個地方，」鐘先生在襲擊現場說，「我想讓人們意識到這種事正在發生，也想讓公職人員了解公共安全的重要性，我希望能夠以某種方式伸張正義。」

四人已被逮捕，並面臨搶劫、入室盜竊、持有贓物和藏匿槍枝等多項指控。 他們還被指控犯有另外兩起無關此次襲擊的汽車盜竊案。

但是，盡管鐘先生以及地區檢察官提出了請求，法院還是命令將這四人全部釋放，進行居家拘留。

鐘先生說：「聽到法官將他們的利益置於我這個被攻擊的人和公共安全之上，真的很難受。」

舊金山警局表示，雖然罪犯在襲擊過程中使用了恐嚇同性戀的汙言穢語，但調查人員還不認為這一事件的動機是出於仇恨。

鐘先生對此不同意，現在他在等待正義得以伸張。

同性戀 亞裔 舊金山

上一則

遇疫情、暴雨… 赫斯特城堡整修後5月重開

下一則

華人領袖募款 挺德利市議員寶榮光連任

延伸閱讀

無故遭毆打搶劫 金山男：因自己是亞裔、同性戀

無故遭毆打搶劫 金山男：因自己是亞裔、同性戀
烏西城市利維夫燃料儲存設施遇襲 至少5傷

烏西城市利維夫燃料儲存設施遇襲 至少5傷
舊金山共享空間整改 延至明年3月 幫助小商業度疫情難關

舊金山共享空間整改 延至明年3月 幫助小商業度疫情難關

甘大為競選加州議員 力推停止亞裔傷害

甘大為競選加州議員 力推停止亞裔傷害
百人會春宴 灣區亞裔民選官員齊賀

百人會春宴 灣區亞裔民選官員齊賀

熱門新聞

現金流出入多，也容易引起國稅局的注意。（記者李榮／攝影）

會計師：現金流出入多 國稅局查帳機率高

2022-03-23 18:30
黨樹銘移民來美後，經營雜貨店生意，沒想到遇害。（聖馬刁警局提供）

北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學

2022-03-25 19:19
法官伯吉絲暫定宣判，駕駛作案車輛逃跑、導致曾爍重傷不治（如圖）的罪犯瑞德（Byron Reed），在州監獄服刑30年到無期徒刑。（曾爍親友供圖）

北加灣區IBM工程師曾爍筆電案 罪犯被判無期徒刑

2022-03-21 19:49
灣區房價居高不下，待售屋數量大幅下跌，有意購屋民眾競相投標。(Getty Images)

多人競標抬高房價 灣區現在購屋恐是最困難時期

2022-03-21 03:10
氣象預測，灣區27日晚上起會開始下雨。（美聯社）

灣區將出現今年以來最大一場暴風雨

2022-03-26 02:18
Sufoo Life在2021年開了「iTaiwan Foods 台灣美食團購網概念店」，就像台灣柑仔店一樣，零食、甜點、冷凍食品、泡麵一應俱全。（記者江碩涵／攝影）

科技業斜槓跨足食品業 從矽谷賣到南加 目標全美市場

2022-03-18 16:10

超人氣

更多 >
普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析

普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析
台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程

台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程
迪麗熱巴、歐陽娜娜穿LV新靴 無限長腿超搶鏡

迪麗熱巴、歐陽娜娜穿LV新靴 無限長腿超搶鏡
克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙

克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙
中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難

中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難