遇襲被搶 金山男：因自己是亞裔、同性戀

亞裔男子馬庫斯．鐘在舊金山大通球場附近遭襲被搶。（電視新聞截圖）

上周在舊金山 ，一名亞裔 男子在離大通球場僅幾個街區的地方遭到襲擊和搶劫，他相信，之所以遇襲，就是因為他既是同性戀 又是亞裔。

襲擊馬庫斯．鐘（音譯，Marcus Chung）的那群人，大喊著仇視同性戀的口號。鐘先生說，他無法不相信自己成了仇恨攻擊的目標。「僅在外面走走就比想象的要難，」鐘先生說。「我很緊張，不斷地左右兩邊查看。」

3月18日下午4點，警方說，一輛載有四名男子的汽車停在當時正在大通球場附近散步的鐘先生旁邊，這些人下了車後，即毆打並搶走了鐘先生的手表。

鐘先生說：「他們中的一個人拿起槍托砸向我的額頭，尖叫道：F***，然後他們跳進車裡，開車離開。」

這位受害者稱，幸好有旁觀者在他被襲擊後幫助他去了醫院，但他的康復之路才剛剛開始。

「我的心在狂跳，因為自從事情發生後，我還沒有來過這個地方，」鐘先生在襲擊現場說，「我想讓人們意識到這種事正在發生，也想讓公職人員了解公共安全的重要性，我希望能夠以某種方式伸張正義。」

四人已被逮捕，並面臨搶劫、入室盜竊、持有贓物和藏匿槍枝等多項指控。 他們還被指控犯有另外兩起無關此次襲擊的汽車盜竊案。

但是，盡管鐘先生以及地區檢察官提出了請求，法院還是命令將這四人全部釋放，進行居家拘留。

鐘先生說：「聽到法官將他們的利益置於我這個被攻擊的人和公共安全之上，真的很難受。」

舊金山警局表示，雖然罪犯在襲擊過程中使用了恐嚇同性戀的汙言穢語，但調查人員還不認為這一事件的動機是出於仇恨。

鐘先生對此不同意，現在他在等待正義得以伸張。