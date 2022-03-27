華人領袖募款 挺德利市議員寶榮光連任

潮商基金會理事長林志斯（左四）與一眾華人社區領袖聯合舉辦募款會，支持德利市議員寶榮光（中）競選連任，州議員丁右立（右三）、威善高（右四）出席。（記者李怡／攝影）

德利市市議員寶榮光(Raymond A. Buenaventura）2022年11月將面臨競選連任，多位華裔 社區領袖代表3月26日在南舊金山市為他舉行籌款活動，州議員丁右立、威善高等到場助陣，支持寶榮光競選連任。

當日活動由潮商基金會理事長林志斯（Louis Lam）聯合Gerald Green、David Yang、Eiko Bao、Irene Li、林邦立等個人與組織發起。

林志斯（Louis Lam）指出，潮商基金會與美好政府促進會支持華裔，也希望能建立各族裔的聯盟，連結亞裔 的力量與其他的少數族裔一起，集結成更大的力量。而寶榮光代表的聲音，也是大家要支持他的很重要的理由。林志斯說，寶榮光在任市議員之前曾蟬聯三屆德利市市長，並已經聯任市議員12年，可以說他這大半生都是在做為社區服務這一件事情，這樣踏實務實的人，值得更多的支持。

丁右立表示，他曾與寶榮光一起工作多年，曾一起參與建設了德利市的經濟發展和公立圖書館的建設。丁古立稱，寶榮光是一名為社區著想的實幹家。威善高表示，支持寶榮光的繼續連任，希望他多年的從政經驗能夠為後疫情時代的經濟發展和就業 恢復貢獻力量。

寶榮光在活動上表示，他深愛德利市這個城市，愛這個城市乾淨的街道、良好的治安。如繼續當選連任，他會一如既往的關注公共安全、可負擔性住房建設與疫後經濟恢復，為城市的發展提出積極的方案。他表示，要為德利市創造更多收入，也為收入增加稅基；整合項目資源增加居民的收入來源，從而影響民眾為社區提供服務能力。

他表示，之所以還會考慮繼續連任市議員，是因為以自己多年來的從政經驗和對德利市的了解，相信這個城市還有很大的提升空間，除了保持目前城市的美麗街道和乾淨安全之外，在此基礎之上還要增加基礎設施的建設和道路的修復，並支持消防人員的資金援助，以提升城市緊急情況和災難的應對能力。