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華人領袖募款 挺德利市議員寶榮光連任

記者李怡／舊金山報導
潮商基金會理事長林志斯（左四）與一眾華人社區領袖聯合舉辦募款會，支持德利市議員寶榮光（中）競選連任，州議員丁右立（右三）、威善高（右四）出席。（記者李怡／攝影）
潮商基金會理事長林志斯（左四）與一眾華人社區領袖聯合舉辦募款會，支持德利市議員寶榮光（中）競選連任，州議員丁右立（右三）、威善高（右四）出席。（記者李怡／攝影）

德利市市議員寶榮光(Raymond A. Buenaventura）2022年11月將面臨競選連任，多位華裔社區領袖代表3月26日在南舊金山市為他舉行籌款活動，州議員丁右立、威善高等到場助陣，支持寶榮光競選連任。

當日活動由潮商基金會理事長林志斯（Louis Lam）聯合Gerald Green、David Yang、Eiko Bao、Irene Li、林邦立等個人與組織發起。

林志斯（Louis Lam）指出，潮商基金會與美好政府促進會支持華裔，也希望能建立各族裔的聯盟，連結亞裔的力量與其他的少數族裔一起，集結成更大的力量。而寶榮光代表的聲音，也是大家要支持他的很重要的理由。林志斯說，寶榮光在任市議員之前曾蟬聯三屆德利市市長，並已經聯任市議員12年，可以說他這大半生都是在做為社區服務這一件事情，這樣踏實務實的人，值得更多的支持。

丁右立表示，他曾與寶榮光一起工作多年，曾一起參與建設了德利市的經濟發展和公立圖書館的建設。丁古立稱，寶榮光是一名為社區著想的實幹家。威善高表示，支持寶榮光的繼續連任，希望他多年的從政經驗能夠為後疫情時代的經濟發展和就業恢復貢獻力量。

寶榮光在活動上表示，他深愛德利市這個城市，愛這個城市乾淨的街道、良好的治安。如繼續當選連任，他會一如既往的關注公共安全、可負擔性住房建設與疫後經濟恢復，為城市的發展提出積極的方案。他表示，要為德利市創造更多收入，也為收入增加稅基；整合項目資源增加居民的收入來源，從而影響民眾為社區提供服務能力。

他表示，之所以還會考慮繼續連任市議員，是因為以自己多年來的從政經驗和對德利市的了解，相信這個城市還有很大的提升空間，除了保持目前城市的美麗街道和乾淨安全之外，在此基礎之上還要增加基礎設施的建設和道路的修復，並支持消防人員的資金援助，以提升城市緊急情況和災難的應對能力。

華裔 亞裔 就業

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