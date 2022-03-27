2月占比還非常低 廢水檢測：變種BA.2病毒成灣區主流

一名工人在巴洛阿圖地區水質控製廠檢查一桶污泥。正在對污泥進行測試以確定來自SARS-CoV-2病毒的遺傳物質的數量，這個數值可以證明Omicron亞變種BA.2病毒在社區中傳播情形。（巴洛阿圖地區水質控制部門提供）

雖然依照美國疾病管制及預防中心(CDC )的統計，目前疫情 持續退燒。但是，根據灣區下水道廢水的檢測 ，Omicron亞變種BA.2病毒株，已經從2月份非常低的百分比躍升超過所有的毒株。對此，聖他克拉拉縣衛生官員回應，廢水檢測算是一門新興的預測方式，雖然目前數據並沒有完全反應在實際感染人數的提升，但是，可以提醒民眾疫情還沒過去，不要掉以輕心。另外，CDC也針對肺結核的最新統計數據提出報告。

這份報告由史丹福大學的下水道冠狀病毒警報網絡(SCAN)，針對聖他克拉拉縣和聖馬刁縣不同區域的廢水做的檢測。最新的數據顯示，巴洛阿圖地區下水道的BA.2病毒百分比為89%(這包含巴洛阿圖、山景城、東巴洛阿圖、洛斯阿圖、洛斯阿圖山)，聖荷西是71%。桑尼維爾的百分比是96%。至於聖馬刁縣的貝爾蒙(Belmon)、聖卡洛斯(San Carlos)、紅木城(Redwood City)和西灣衛生區等城市清潔水流域BA.2百分比則為93%。

雖然整個灣區情況不樂觀，但是根據史丹福掃描數據，在聖他克拉拉最南邊的吉爾洛(Gilroy)，BA.2在廢水中存在的變體僅有34%。也就是說病毒還在可控制的區域。

目前BA.2病毒在歐洲已經掀起另一波的感染，數據也顯示它的傳染力又比Omicron還高，所以當全美各州紛紛解封，壓力最大的還是衛生單位。聖馬刁縣衛生局局長羅傑斯(Louise Rogers)也告訴縣監事會，「BA.2變種病毒是否會引起大規模傳播還言之過早，我們只能繼續做好準備，隨時因應疫情上升的可能。糟糕的是，我們也不知道會發生什麼事。這就是為什麼縣衛生官員繼續督促人們接種疫苗的原因。」這個觀點，也回應了世衛組織總幹事譚德塞博士在3月16日新聞發布會上說的，「大流行還沒有結束。我再說一遍：大流行還沒有結束。」

加州是全美結核病最嚴重的區域，CDC建議有久咳不癒、體重下降甚至咳血等症狀，一定要盡速就醫。（記者熊移山／翻攝）

另外CDC也公布了COVID-19對美國結核病(Tuberculosis)的影響，根據最新的統計數據，結核病確診在2020年下半年降了20%，到2021年仍比COVID-19大流行之前的確診率低了13%。相較於結核病COVID-19爆發流行之前，每年會以1%-2%的比例穩定下降，醫界對此研判有兩種可能，一是結核病明顯被延遲診斷或漏診；二是在預防 COVID-19 的努力下，戴口罩和與其他人保持六英尺的距離，也減少結核病的傳播。

CDC強調，結核病是可預防和可治癒的，但仍然是世界上主要的傳染病殺手之一。結核病如果延誤就醫，除了會導致更多人被感染，也相對提高致死率。所以如果有久咳不癒、體重下降甚至咳血等症狀，一定要盡速就醫。