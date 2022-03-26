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舊金山共享空間整改 延至明年3月 幫助小商業度疫情難關

記者李怡／舊金山報導
在舊金山Polk街上，一間因不符合消防標準，正在等著改造的小企業共享空間。（記者李怡／攝影）
在舊金山Polk街上，一間因不符合消防標準，正在等著改造的小企業共享空間。（記者李怡／攝影）

舊金山市「共享空間」(Shared Spaces)使用計畫，要求小企業戶外的共享空間整改，原定到今年6月底截止。市議會近日一致通過，將限期延長至明年3月，以便給小企業主們更寬裕的時間，整改戶外共享空間，以符合城市建設標準。

疫情之後，舊金山將小商戶戶外「共享空間」的使用合法化，讓商家可在戶外做生意，幫助小商業度過疫情難關。市長布里德去年提案，將此一計畫永久化，提案在去年7月獲市議會通過。

但通過的法案要求逾2000間參與戶外空間使用計畫的企業，須整改裝修戶外使用平台，以符合「美國傷殘人士法案」和其他防火和安全條例等，原計畫的限期為今年6月30日。

市議會投票通過將延長限期到2023年3月31日，希望給予小商業更多時間，作出所需裝修調整，並過渡到長期使用的許可標準。

布里德市長的聲明表示︰「共享空間是本市小企業在疫情困難時期的救命稻草。當城市從疫情漸漸復甦，我們依然需要確保小企業能夠繼續服務社區，而不是面對更嚴峻的財務負擔。因此有必要將許可證延長九個月，以便繼續支持小企業走出疫情的影響。」

在2023年3月限期前，市府將繼續進行外展工作，會為商戶講解共享空間在怎樣的情況下會造成危險、出入問題或妨礙公共交通等。市府官員表示，在這些情況下，只要企業配合市府作出所需改動，都不會收到罰款。

布里德表示，在疫情大流行期間，共享空間一直是舊金山小企業的生命線。她將致力於確保這一永久性計畫在未來幾年繼續為小企業和城市服務。她指出，該計畫從一開始就非常靈活，市府將會繼續與企業合作，使這一過渡盡可能順利。

布里德強調，從長遠來看，需要實施指導方針，使這些戶外共享空間不會造成火災危險、妨礙MUNI公車停車或違反「美國殘疾人法」。但小企業主們普遍反映說，更新改造需要更多的時間，所以市府也尊重大家的需求，提供更多所需的時間。

除了延長許可外，新法案亦會加快「共享空間」計畫的許可證審批，並要求市府在收到許可證申請的30天內審批完成。

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