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灣區將出現今年以來最大一場暴風雨

編譯組／灣區25日電
氣象預測，灣區27日晚上起會開始下雨。（美聯社）
氣象預測，灣區27日晚上起會開始下雨。（美聯社）

今年經歷了史上最乾燥的1月和2月後，灣區本月有望在暴風雨中結束，這可能是本地今年以來最大的一場風雨。

國家氣象局指出，一個低氣壓系統正從東太平洋上空朝加州移動，預計會在27日晚上抵達加州中央海岸，28日上午會移動到陸地。灣區和蒙特瑞灣沿海的低海拔山區可望降雨0.25到0.5吋，聖他克魯茲山脈和包括大索爾（Big Sur）在內的中央海岸山區可望降雨1到2吋。

氣象局預報員沃布倫（Ryan Walbrun）說：「我預測這將是一個中等強度的低氣壓，雨量不會太豐沛，但應該有所助益。」他強調，潮濕會是明顯的，但不會對加州長期乾旱有太大的緩解作用。

柯羅拉多山火（Colorado Fire）和多倫山火（Dolan Fire）災區也會下雨，但雨量多寡取決於這個系統如何發展，以及雨勢是否足以達到造成土石流的門檻。氣象局提醒民眾28日上班時要放慢速度開車，下午和晚上有出現雷電的可能。

灣區26日山谷地區的氣溫約會在80到85度之間，海岸地區約在50多度到60度之間。下周可能重新出現高壓氣旋，天氣將恢復乾燥、高溫的型態。

美國乾旱監測局（U.S. Drought Monitor）24日表示，94%的加州地區目前處於嚴重乾旱狀態（severe drought），高於兩周前的87%，其中38%為最嚴重的極端乾旱（extreme drought），高於兩周前的13%。灣區九縣現在都是嚴重乾旱狀態。

乾旱和高溫也讓加州在本應是一年中最潮濕的時期已經出現多場野火，乾枯的植被急需大量雨水滋潤。

沃布倫說：「這場風雨帶來的最大實際影響是讓野火季節不要那麼早出現。除非4月和5月還會再下大雨，否則，以目前的趨勢來看，我們可能又會有一個忙碌的火災季節。」

加州 灣區 山火

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