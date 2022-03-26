舊金山聯合學區 57%申請學生可讀第一志願

舊金山聯合學區完成新學年度學校分發，有57%獲入讀第一志願。(美聯社)

上周，舊金山 聯合學區 寄出數千封學校分發信件通知，告知家長他們的孩子在即將到來學年度被分發到的公立學校，但並非為所有人帶來好消息。在約1萬4000個家庭中，僅有57%申請學生獲得他們入讀第一志願選擇。約有88%被分發到他們所要求的學校名單之一、84%獲得前三志願選擇學校。

但是，和幼稚園與六年級申請者相比，即將入學的九年級學生獲得入讀第一志願的可能性更小。主要是由於高中申請的不平均分布，超過一半的第一志願申請只針對兩間學校：洛威爾高中(Lowell)與亞伯拉罕林肯高中(Abraham Lincoln)。

根據學區目前學校分發政策，申請舊金山聯合學區學校的學生需提交想就讀學校排名列表。然後學區使用算法分發學校，考慮他們排名最高志願選擇、學校開放名額數量、學生是否有手足已在學校入學、或他們住在平均測驗成績較低的社區。

今年，有少於半數(47%)九年級申請人、近三分之二(64%)幼稚園、65%的六年級學生，被分發到他們的第一志願選擇學校。在有記錄的最早年份、2012-2013學年度進入高中第一志願的學生比例高很多，當時約有73%九年級申請學生獲得入學第一志願，高於幼稚園比例56%、六年級學生70%。

為何較少九年級申請學生獲得第一志願？舊金山紀事報分析發現，與其他學校類別相比，九年級學生通常集中選定某些學校。約有三分之二(65%)九年級申請者將最熱門的三所高中之一列為他們的第一志願，約有三分之一(34%)的六年級申請人將熱門學校列為第一志願。對於即將入學的幼稚園學生，約有半數(53%)選擇16所最受歡迎的小學或K-8學校中之一，為其第一志願。

今年，約有1600名即將入學的九年級學生將洛威爾高中列為第一志願，占所有申請人的37%。然而，這所學校僅能容納約650名新生班級規模，導致有40%的申請被拒絕，而這些只是將洛威爾列為第一志願的申請者。日落區的亞伯拉罕林肯高中收到的第一志願申請數量次之，有840件，占所有九年級申請人的19%。這所學校也僅能容納650名新生。

自從以學業成績為基礎的招生 轉為抽籤系統之後，洛威爾高中的總申請數量遽增。今年有超過3000人申請該校，高於2021年的2800人，而前幾年根據考試成績與GPA錄取的人數約為2000人。不過，轉為抽籤系統後，以洛威爾為第一志願的申請者減少。今年，約有一半的洛威爾高中申請人要求以其為第一志願，但在2021年之前，這個比例高於80%。