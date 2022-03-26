獲市府百萬撥款 華協在華埠「安家」

華協中心購買位於都板街615號物業一層的商舖仍將保留給現在的租客，二層和三層將為華協員工提供現代化辦公場所。 （CCDC供圖）

舊金山 市長布里德和市府經濟與勞動力發展辦公室等部門24日宣布，舊金山「非營利可持續發展倡議」（NSI）將撥款330萬元，支持非營利組織購買和租用辦公場所。華協中心（CCDC）獲100萬元，將用於購買位於華埠 都板街的大樓作為辦公室，將華協帶回到華埠的中心。

市長辦公室指出，目前對於大部分非營利組織來說，房產和租金 是第二高的運營成本，可能會危及到這些機構為社區提供基本的服務。布里德表示，在新冠肺炎疫情當中，非營利組織的服務對於幫助社區抗疫至關重要，他們的作用無可取代。此項撥款計畫，不僅允許社區組織購買和租賃場地，還為他們提供資源，幫助他們在社區扎根。

「非營利可持續發展倡議」撥款資助的組織，主要包括鄰里藝術和文化機構，以保護和擴大為居民提供的關鍵性服務，讓這些組織將繼續深耕於社區，為舊金山市的長期文化發展做貢獻。自五年前NSI宣布首批項目以來，舊金山市已經贈予1760萬元財政援助，幫助基於社區的非營利組織購買永久物業或穩定租約。

據華協中心行政主任楊重賢表示，華協中心此次獲得100萬元，可幫助購買了位於都板街615號物業，為華協員工提供現代化辦公場所。華協中心有7個辦公室，並不全部都在華埠。他說，作為服務華埠社區的組織，能夠深耕華埠，與居民近距離保持密切交流，是很重要的。楊重賢說，1980年代華協最初租用的第一間辦公室就在都板街615號，現在有機會將第一個家變為永久的家，確保華協永遠扎根在華埠。

NSI的撥款對華協中心非常重要，這筆贈款將讓華協有機會鞏固業務，促進協作和效率，並將服務項目直接擴展至華埠社區。從精神層面來說，這筆贈款將允許華協回家。

據華協中心介紹，買下都板街615號的物業之後，一層商舖仍將保留給現在的租客，二層和三層的辦公區域將進行設計規畫，並將分散在另外幾個辦公室的員工，集中到新址辦公，以便更有效地為華埠居民提供服務。

市經濟及勞動力發展辦公室（OEWD）主任Kate Sofis表示，非營利組織是社區服務的開拓者和平衡者，此次的支持計畫，可以提供給當前非營利組織急需的資源，以幫助他們抵擋未來的風險。

獲得此次租金補助的華埠機構還有華埠媒體和藝術協會（Chinatown Media and Arts Collaborative）、暴力預防和青年發展組織、長者中心等9個機構。