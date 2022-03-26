加州零售搶劫集團9成員 遭指控共謀重罪

州總檢察長辦公室控告九名零售搶劫集團成員，這些人經常在高級商場作案。 （美聯社）

加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）25日宣布，一個涉嫌有組織的零售盜竊網絡的9名成員被指控共謀、重罪重竊和接收被盜財產等罪名。

這些指控涉及到一系列曾廣為報導的盜竊案件。這些人被控衝進商店，砸碎窗戶，搶走衣服、珠寶、工具、奢侈品、錢包和其他貴重貨物。

警方21日在洛杉磯 逮捕了9名嫌疑人中的5名，找回了從包括Macy百貨、哥倫比亞體育用品公司、Abercrombie & Fitch、J.C. Penney和Lululemon等商店竊走的6萬2000元現金，及13萬5000元的被盜商品。

另3名嫌疑人22日在洛杉磯被捕，並在另一項指控中被控接受被盜財產，因為他們涉嫌持有超過1萬7000元的被盜商品。

警方仍在努力尋找第九名嫌犯。邦塔說，他們都被指控共謀重罪、有組織的零售盜竊、重竊、擁有被盜財產，以及一項特別指控，即盜竊總額超過10萬美元。

他說，該團夥涉嫌從洛杉磯、阿拉米達、佛萊斯諾、寇恩、橙市、河濱、沙加緬度、聖伯納汀諾、聖馬刁、聖他克拉拉和汶杜拉等縣的商店盜竊並運走價值數十萬元的貨物。據稱，他們隨後將這些被盜商品運往國外。

本周，不同的盜賊在光天化日之下砸碎了比佛利山 一家珠寶店的前窗，並帶著價值數百萬元的商品逃走。洛杉磯警方警告人們，在全市範圍內搶劫案增加的情況下，在公共場合佩戴昂貴的珠寶可能會使他們成為小偷的目標。

州立法者正在考慮兩項法案，以解決有組織的零售盜竊：一項法案將建立一個在線報告平台，供消費者報告在網上銷售的可疑贓物。另一項法案將允許幾項單獨的零售盜竊事件被合計計入現有950元重罪門檻。

提出AB2390法案的民主黨議員村土康郎（Al Muratsuchi）說，「我的法案將追究刑事犯罪者的責任，同時提供不同解決辦法，以解決犯罪的根本原因，如貧困、精神障礙或童年創傷。」

他說：「目前，有太多因盜竊950元以下而被指控犯有輕罪的罪犯沒有被判處任何監禁，而且經常再次犯罪。這項法案將有助於阻止連環盜竊，在追究罪犯責任的同時，提供必要的支持服務，使他們不會再次犯罪。」