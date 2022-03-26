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彼得森涉殺孕妻案 陪審員不當行為聽證 草草結束

編譯組／美聯社灣區25日電
彼得森案陪審員不當行為聽證會25日結束，控辯雙方將在6月下旬做結案陳詞。圖為被告彼得森上個月在聽證會首日聆聽會議進行的情形。（美聯社）
彼得森案陪審員不當行為聽證會25日結束，控辯雙方將在6月下旬做結案陳詞。圖為被告彼得森上個月在聽證會首日聆聽會議進行的情形。（美聯社）

為確定第七號陪審員奈斯（Richelle Nice）是否對涉嫌殺孕妻的彼得森（Scott Peterson）存有偏見的聽證會25日草草落幕。檢察官和被告律師將在6月下旬進行結案陳詞，再由法官決定彼得森是否該重新接受審判。

加州最高法院2020年推翻彼得森的死刑判決，並下令高等法院法官馬蘇洛（Anne-Christine Massullo）確認彼得森是否受到公平的審判。

馬蘇洛25日命令史丹斯勞縣（Stanislaus County）檢察官和彼得森律師在5月25日前提交書面陳詞，並在6月9日前提出答覆摘要（reply brief），然後在6月29日進行口頭陳詞。

馬蘇洛25日還下令讓彼得森重回聖昆汀州立監獄（San Quentin State Prison），這是因為彼得森律師表示，彼得森這幾個月被關在聖馬刁縣監獄，造成他們溝通上出現困難，因此要求法官讓彼得森回到聖昆汀。

馬蘇洛先前宣布將聽證會最後兩天議程延後到3月底舉行，是因為彼得森律師表示，他們從紀錄片製片人安德森（Shareen Anderson）那裡獲得驚人的證詞。

彼得森律師指出，安德森曾告訴調查員，奈斯和其他合著關於本案回憶錄的陪審員，在審判期間就開始討論出書事宜，這是不當的行為。但當安德森後來說，她的記憶有些模糊，她不確定陪審員們是不是在審判期間就在討論出書事宜，彼得森律師馬上放棄提出這項指控。

不過，彼得森律師還是要求安德森本周從紐約飛來灣區，希望她能在24日的聽證會上，對2017年拍攝紀錄片「蕾西彼得森謀殺案」（The Murder of Laci Peterson）時，在奈斯家中牆上看到一張寫著「小人兒」（Little Man）的照片提出證詞。彼得森律師曾指出，奈斯在陪審期間稱彼得森未出世的兒子康納（Conner）為「小人兒」，代表她對彼得森有偏見。

沒想到，安德森臨時拒絕作證，她透過律師表示，她沒有收到法院要求她出庭作證的合法傳票，而且她認為，她是以記者的身份製作紀錄片，法官並不需要她的證詞。

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