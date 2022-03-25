舊金山社區青年中心走過52年 歡慶成長壯大

多位社區領袖、民選官員出席CYC52週年慶典，余鼎昂（左起）、楊馳馬、陳詩敏、麥浩妍、丁右立、溫靜婷、邱信福、梅義加、郭華健。（CYC供圖）

舊金山 社區青年中心（CYC）52周年慶祝晚宴日前在凱悅酒店舉辦。今年的慶祝年會主題是「一起成長壯大」（Growing Stronger, Growing Together）。活動獲得各界代表的到訪支持，當晚籌得善款20多萬元。並頒發了多個獎項。

年會當晚多個個人和團體獲得了表彰。其中Whitney Lu 獲傑出青年獎、Zoe Yee 獲社區服務獎、Dennis Chen 獲最勵志校友獎、Sharon Xu 獲最勵志家長獎、華美銀行年獲度企業合作夥伴獎、 Kaiser Permanente 凱薩醫療集團獲年度社區合作夥伴獎。

加州 眾議員丁右立表示，五十多年來CYC服務社區學校五，做了很多工作。憑藉著服務社區和青少年的經驗，建立起了科學全面的服務系統，並承擔起防患各種風險輔導等重任。近幾年CYC在反仇亞運動中以實際行動脫穎而出。

丁右立稱讚CYC是充滿活力、蓬勃向上的組織，期待CYC在列治文的社區中心早日落成，以向社區提供更多的服務。

CYC行政總裁溫靜婷表示，社區青年中心自創辦以來，一直展現給大家的是樂觀、團結、向上的力量。希望藉由團隊這鐘積極能力服務於社區更多的人。

她說，晚宴上32桌來賓都積極參與籌款，並籌得了超出預期的款項，很是驚喜。籌得的善款將用於支持CYC青少年日常活動。尤其是用於支持低收入 家庭的青少年計畫、暑期專案等。今年的夏令營將會在線上舉行。

CYC青年團隊自發組成的飛行天使中國舞蹈團，在晚會上表演了傳統的宮廷舞和扇子舞等節目演出，展現了社區青年中心的活力與朝氣。

舊金山市議員楊馳馬、陳詩敏、梅義加、市府律師邱信福、市府估值官郭華健、前議長余鼎昂等，以及多位社區領袖、現任及前任民選官員出席晚會。