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加州大招生停用標準化考試 華人多反對

記者丁曙／綜合報導
加州州大2025年畢業倡議目標，要求大幅提高學生畢業率。（CSU提供）
加州州大2025年畢業倡議目標，要求大幅提高學生畢業率。（CSU提供）

加州州立大學理事會（CSU Trustees）教育政策委員會，22日投票一致通過修改第5條法規（Title 5）決議案，取消大學招生使用SAT和ACT作為錄取標準之一；理事會23日批准今後招生停用標準化考試。該項新政策在學術界引發爭議，華人社區則多不贊同。

加州州大代理總校長Steve Relyea說，這項決定與該系統不斷努力創造公平競爭環境，並且為來自不同背景的學生提供更多獲得大學學位的機會相一致。從本質上講，校方正在消除對高壓力、高風險測驗的依賴，並且為大學申請人提供更多機會，展示他們的動力、以及在大學成功的潛力。

加州州立大學學生協會(CSSA)加州州立大學學術委員會(ASCSU)均已正式表態，支持在加州州立大學招生評審時，停止使用標準化考試成績。

由於新冠(COVID-19)大流行造成的困難，加州州大已經暫停使用2021-22學年和2022-23學年的標準化考試成績，減輕對潛在申請人的有害影響。其實在暫停SAT和ACT考試成績之前，該大學一直在就學生錄取資格和標準化考試的作用進行持續討論。

2022年1月，由教師、主管和學生組成的加州州立大學招生諮詢委員會(AAC)建議，永久停止在大學招生中使用標準化考試成績。該委員會於2021年春季開始審查標準化考試，發現SAT和ACT考試為大學錄取過程提供的附加價值微不足道。

加州州大總校長辦公室支持取消標準化考試。（記者丁曙／攝影）
加州州大總校長辦公室支持取消標準化考試。（記者丁曙／攝影）

除了考慮PK-12學區和社區組織帶來與大流行相關的困難和擔憂外，招生諮詢委員會還考慮平等和公平、學術準備、2025年畢業倡議目標，以及對標準化考試和大學錄取的廣泛研究，作為其審議和決策過程的一部分。未來加州州大將利用多因素綜合標準，取代標準化考試成績來確定學生的錄取資格。

但是，SAT主辦單位大學委員會（College Board）不同意關於標準化考試價值微不足道之說。該委員會主席David Coleman曾指出，SAT分數對考生在大學的表現有很強的預測作用，SAT分數較高的學生，很可能在大學也會取得很好的成績。SAT分數還可以預測學生在大學第二年的留校學習機率，SAT分數較高的學生通常在大學第二年會繼續學習，而不是中途輟學。

華人家長朱菁蕙指出，取消標凖化考試是進步派的作為，他們喊著公平的口號，為成績不及格的學生升大學進名校找理由。當下，他們又在推動廢除「大學申請提前決定」（Early decision）政策，理由是該政策對低收入家庭不公平。因為這些家庭的學生通常要在暑假打工賺錢，沒有時間準備申請論文，無法在11月提早提交大學申請書，因此，他們也沒有機會被大學提前錄取。

加州州大招生將停用標準化考試成績。（ACT提供）
加州州大招生將停用標準化考試成績。（ACT提供）

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