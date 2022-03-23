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灣區BA.2病例激增 專家憂：未來幾周住院、死亡數恐升

編譯組／灣區22日電
灣區衛生專家認為，BA.2可能造成灣區新增病例反彈回升。（美聯社）
灣區衛生專家認為，BA.2可能造成灣區新增病例反彈回升。（美聯社）

衛生官員表示，Omicron亞型BA.2病例在灣區快速增加，有成為本地主要傳播病毒株的可能，引起人們擔憂病例可能反彈回升。

根據廢水監測結果，康曲柯士達縣和聖他克拉拉縣現在檢測出來的新冠病毒，大部分都是傳染性比Omicron高出30%到50%的BA.2。

康曲柯士達縣衛生局局長茲維利（Ori Tzvieli）22日在縣議會做報告時說：「我們擔心，這個現象可能造成未來幾周新增病例、住院人數、甚至死亡人數的增加。」

聯邦疾病防治中心（CDC）22日公布的數據顯示，美國BA.2新增病例持續以每周增加一倍的速度增長，上周占總新增病例的35%，西部的傳播率高於東部，BA.2在包括加州、亞利桑那州、夏威夷州和群島等西部地區占新增病例的41%。衛生專家擔心，美國可能很快就會經歷現在正在顛覆歐洲和亞洲部分國家的BA.2疫情

儘管國外出現令人憂心的疫情跡象，灣區的新冠新增病例和住院人數似乎仍在持續減少中。灣區過去一周的單日平均新增病例率為每10萬人中有7例，低於前一周的9例，22日的住院人數為339人，也低於一周前的373人。專家表示，一旦灣區達到每10萬人中只有1到2例的基本線時，新冠病毒的傳播可能就會趨於穩定。

舊金山衛生官員表示，BA.2病毒株已於2月8日在舊金山廢水中被檢測出來，當時應該就已經開始傳播。舊金山衛生局在聲明中說：「我們可能會看到病例重新增加，但我們不認為BA.2會造成更多已接種疫苗的民眾出現重症或住院。」

史格里普斯研究所（Scripps Research）分子醫學教授托波（Eric Topol）說：「無可避免地，我們將看到一波BA.2疫情。」

聖馬刁縣衛生局局長羅傑斯（Louise Rogers）說：「我們一直有心理準備，知道在某個時間點會再出現新的變種病毒，造成另一波疫情，但這個新變種病毒是否就是大家現在最關心的那一個，目前還無法斷定。」

許多衛生專家表示，希望灣區的高疫苗接種率可以讓灣區與美國其他地區有所不同，或至少可以防止另一波癱瘓醫療系統的新疫情。

羅傑斯說：「萬一真的出現新一波疫情，我們希望疫苗能夠保護民眾不要出現嚴重症狀。」羅傑斯指出，在其他國家，疫苗接種率似乎與是否會出現重症有很大的關聯性。

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