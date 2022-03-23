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愈來愈多散房大樓出售 舊金山華埠失色

編譯組／舊金山22日電
舊金山華埠總共約有1萬5000戶散房住家，是華埠最大住房社區。（本報檔案照片）
舊金山華埠總共約有1萬5000戶散房住家，是華埠最大住房社區。（本報檔案照片）

舊金山華埠社區發展中心 (Chinatown Community Development Center) 今年農曆新年的慶祝活動別開生面，會上接受表揚的嘉賓，並非像以往是政壇或商界知名人士，而是華埠Powell街一棟灰泥建築，建築的一樓有洗衣房與美容院，二樓以上有64間散房。華埠社區發展中心籌錢買下了這棟建築，整修過後，租給華埠低收入民眾居住。

社區發展中心執行董事長楊重賢 (Malclom Yeung) 表示，散房建築是華埠的生活文化。新移民來到美國必須先找一個可負擔的落腳處，長者打麻將也需要一個空間，華埠散房大樓提供他們生活社交。也正是這個原因，舊金山華埠成為美國各華埠中，最充滿活力的一個華人社區，然而華埠文化如果沒有這些散房大樓，將無法繼續生存。

楊重賢說，可是過去三、四個月，華埠社區愈來愈多散房大樓上市出售，比過去任何時期都多。他指出，散房大樓就是華埠文化的生命，看看市德頓街 (Stockton Street) 那些雜貨商店或外賣中餐館樓上住了多少人。這些散房建築是新移民來到新大陸的「入口」。華埠自從1850年就擔任這種接待新移民的角色。

他說，如果房地產風險投資機構搶走這些散房大樓，華埠最重要的文化色彩就將失色。

灣區2016年至2019年科技業發展強勁，經濟繁榮，有些房地產風險投資家買下華埠散房大樓，計畫將這些低收入住宅改建成高收入科技族的住家。雖然有些風險投資沒有獲利，一般人認為舊金山的經濟仍將繼續快速成長，因此類似的投資仍繼續進行，威脅到華埠散房大樓社區。

舊金山華埠總共約有1萬5000戶散房住家，是華埠最大的住房社區。大部分散房總面積小於200平方呎，有些地區的散房甚至不到100平方呎。

這些散房大樓有的因經營不善關閉，有的仍繼續生存。大部分散房大樓有公共廚房、浴室。舊金山的散房大樓大多數為私人管理。這與田德隆區 (Tenderloin) 的住家旅館 (residential hotel) 不同。田德隆區的住家旅館雖為私人投資，卻由非營利企業經營。

華埠社區發展中心疫情期間面臨極大挑戰，終於籌募到1500萬元，買下Powell街1105號這棟建築，改建成散房大樓出租。發展中心是從Crankstart 基金、舊金山住屋快速成長基金 (the San Francisco Housing Accelerator Fund) ，以及市長房屋社區發展處取得這筆開發經費。舊金山住屋快速發展基金執行長福斯特 (Rebecca Foster)說，華埠社區發展中心能保留地方散戶大樓特色，可充當社區發展的典範。

福斯特說，將散戶大樓轉予非營利機構手中經營，這將提供華埠傳統社區生活新的機會。

舊金山華埠散房住戶，大部分面積小於200平方呎，有些地區甚至不到100平方呎。（...
舊金山華埠散房住戶，大部分面積小於200平方呎，有些地區甚至不到100平方呎。（本報檔案照片）

華埠 舊金山 投資

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