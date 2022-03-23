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油價狂飆 加州總檢長警告煉油廠：勿非法操縱市場

記者劉先進／屋崙報導
加州油價飆升。圖為市民在Costco排長隊加油。（記者劉先進／攝影）
加州油價飆升。圖為市民在Costco排長隊加油。（記者劉先進／攝影）

加州油價格急劇飆升，平均油價每加侖5.75元。州總檢察長邦塔（Rob Bonta）特別致信活躍在加州市場的煉油廠，警告他們不要非法操縱市場和做出其他違背州反托拉斯法（即反壟斷法）的行為。雖然汽油價格反映了許多因素，但市場混亂往往為市場操縱創造機會。在信中，邦塔呼籲這些企業密切關注操縱行為，並立即報告任何反競爭行為。加州民眾如果認為他們有關於潛在違法行為的資訊，可到網站oag.ca.gov/report報告。

邦塔表示，俄羅斯入侵烏克蘭的持續戰爭令人心碎，也是不可接受的。在加州聲援烏克蘭人民的同時，州總檢察長辦公室也在為最近的制裁在國內可能產生的影響做準備。最近幾天，加州的平均油價突破了每加侖5.75元。這對許多加州人，特別是那些已經在為生計而掙扎的人，產生了非常真實的影響。

「在如今動盪的時期，我想警告煉油廠，不要利用當前的市場混亂。檢察長辦公室目前正在對跨國天然氣貿易公司SK Energy Americas和Vitol的反競爭行為進行訴訟，我們正在密切監測市場。如果其他人違反法律，將毫不猶豫地對他們採取行動。我敦促任何掌握非法活動證據的民眾，向州總檢察長辦公室報告，網址是oag.ca.gov/report。」

2020年，州司法廳（DOJ）對跨國天然氣貿易公司SK Energy Americas和Vitol提起訴訟，指控其操縱加州的汽油價格，導致消費者在加油站花費更多。該訴訟稱，這些公司利用2015年2月加州托倫斯（Torrance）的一家汽油煉油廠發生爆炸後的市場混亂，參與了提高汽油價格的計畫。此案的訴訟正在進行中。

2017年，州司法廳成功地挑戰了石油巨頭Valero公司對北加州最後一個獨立石油儲存設施的收購計畫，認為此舉將導致全州加油站的價格上漲。

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