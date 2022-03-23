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矽谷滴血大騙局庭審 檢方控荷姆斯前男友是共犯

記者王子涵╱聖荷西報導
檢察官在開庭陳述中稱，巴爾瓦尼（中）和荷姆斯在任何方面都是搭檔，包括犯罪。（推特截圖）
檢察官在開庭陳述中稱，巴爾瓦尼（中）和荷姆斯在任何方面都是搭檔，包括犯罪。（推特截圖）

Theranos生物科技公司「滴血成金」騙局的二號人物巴爾瓦尼（Sunny Balwani）周二（22日）進入聖荷西聯邦法院，在公司創始人荷姆斯（Elizabeth Holmes）被判四項欺詐罪名成立的兩個月後，對於巴爾瓦尼的庭審也正式開啟。聯邦檢察官利奇（Robert Leach）在開庭陳述中言簡意賅地導出二人的關係：他們在任何方面都是搭檔，包括犯罪。

巴爾瓦尼（右）和荷姆斯（左）將欺詐的罪責推向對方。（推特截圖）
巴爾瓦尼（右）和荷姆斯（左）將欺詐的罪責推向對方。（推特截圖）

這兩位曾經的生意夥伴、情人，在法庭上將欺詐的罪責推向對方。荷姆斯曾控訴巴爾瓦尼在精神和肉體上欺凌、控制她。而巴爾瓦尼的辯護律師在開庭陳述上，也對其進行反擊。辯護律師卡薩雷斯（Stephen Cazares）說：「創立Theranos的不是巴爾瓦尼，他對公司也沒有控制權，是荷姆斯創立並掌握著公司。」

卡薩雷斯表示，當巴爾瓦尼在2009年加入Theranos公司並擔任執行長時，荷姆斯已經花了6年的時間，建立了一個「小而複雜」的公司。

巴爾瓦尼與荷姆斯共同經營著這家生物科技公司，他個人承擔了1300萬元的貸款，並購買了約500萬元的股票，幫助公司融資。根據本案證據，兩人的戀愛關係持續了十多年，伴隨著這家公司的成長。

對於巴爾瓦尼審判的核心在於，檢察官是否能夠證明巴爾瓦尼在已知他們所宣傳的驗血技術無法實現的情況下，仍設法透過欺詐的方式，騙取患者以及投資人的信任。這與處理荷姆斯案的策略基本一致。

卡薩雷斯表示，Theranos公司按照對投資人的承諾在使用著資金。巴爾瓦尼在2016年離開公司時，Theranos銀行帳戶裡有數億元資金、專利以及Theranos科學家開發的數百種血液測試。

卡薩雷斯說：「錢在那裡，業務也在那裡。巴爾瓦尼在Theranos的股份最高達5億元，但他並沒有出售過任何股票，就離開了哪裡。」

沒有出售股權，或許是證明巴爾瓦尼沒有欺詐本意的有利證據之一，但是這一招已經被荷姆斯的律師在庭審中使用過，從最終的結果來看，陪審團和法官並不會買單。

根據華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，巴爾瓦尼離開公司時，Theranos正在面臨著血液測試結果不準、與零售商關係惡化、投資者不滿以及監管審查等多方面壓力。最終，這家估值最高達90億元的公司，在2018年解散。

荷姆斯 投資 股票

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