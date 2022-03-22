矽谷創投公司接受俄羅斯資金公司 投資者憂心

各地企業公司紛紛排除俄羅斯控股，同時撤回在俄羅斯的投資。然而對使用俄羅斯資金的創投公司而言，與俄羅斯脫鉤較為困難。(Getty Images)

矽谷 的Fort Ross創投公司主要提供資金給剛成立的初創企業，其最大資金來源是總部設於莫斯科的俄羅斯 的「國家銀行」Sberbank PJSC。Fort Ross創辦人為了感謝提供資金的俄羅斯公司，七年前公司成立時，即以第一個俄羅斯移民美國社區為公司名號。

Fort Ross創辦人歐羅夫斯基 (Victor Orlovski) 表示，俄羅斯侵略烏克蘭戰爭爆發後，Sberbank PJSC 遭到西方國家制裁，許多Fort Ross創投公司的投資 人士非常關切，打電話問他怎麼辦。歐羅夫斯基說，他的回答很簡單，如果投資來源有嚴重問題，必須將其擱置，不能讓他們繼續參與投資。

全球各地企業公司目前紛紛排除俄羅斯控股，同時撤回在俄羅斯的投資。然而對需要俄羅斯資金的創投公司而言，與俄羅斯脫鉤較為困難，因為俄羅斯貨幣盧布占總資金一大部分，此外許多俄羅斯財主居住國外，很難確定這些資金是否來自面臨管制的俄羅斯寡頭商業大亨。創投公司無需公布投資者背景，因此很難確定投資者是俄羅斯財主。

根據PitchBook研究調查公司，除了投資創投公司外，俄羅斯投資單位去年共投下90億美元給232個初創事業 (startups)，絕大多數是國外初創企業，比2020年對初創企業總投資金額高出兩倍。

俄羅斯侵略烏克蘭戰事爆發後，一些接受俄羅斯投資的公司感到不安，有些初創公司甚至拒絕接收與俄羅斯有關的投資單位。另外，處於目前這種狀況，許多沒有公布與俄羅斯有關聯的初創或創投事業也感覺情況不妙。

專門研究調查財務犯罪的機構Deep Discovery指出，俄羅斯投資科技的規模非常龐大。目前一般的態度是，如果俄羅斯投資單位不列入西方國家制裁的名單內，科技公司仍可繼續接受他們的投資。

歐巴馬總統時期，美國與俄羅斯關係良好，許多俄羅斯投資單位在美國投資。歐巴馬第一任總統任期間，矽谷DCM公司接受俄羅斯公司屬下俄羅斯創投資本 (Russian Venture Capital) 的投資。

目前俄羅斯創投公司面臨美國最嚴峻的制裁，DCM 發言人拒絕評論。另外一家接受俄羅斯創投公司資金的灣區公司IVP公司則表示，公司目前正與律師研討，如何遵循制裁相關法規。