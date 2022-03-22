舊金山警局局長史考特：警局不應成政治替罪羊

舊金山警察局長史考特（Bill Scott）十分滿意田德隆警局的工作成果。（個人推特）

舊金山 警局局長史考特（Bill Scott）近日接受了舊金山觀察家報（San Francisco Examiner）的採訪，其中談到了公共安全、警局改革、警檢矛盾等民眾關心的議題。回顧史考特上任這五年，他在警局改革方面取得了很大的成就，但同時也被捲入一場政治博弈中，一邊是想要嚴厲打擊犯罪的市長，另一邊是想要對罪犯「網開一面」的地檢官，面對這樣兩難的境地，史考特回答說：「我會做我認為正確的事」。

舊金山警局所面臨的的挑戰來自各個方面，公共安全、猖獗的毒品交易、明目張膽的搶劫和盜竊、警員短缺、過度使用武力等。當然還有市長布里德（London Breed）推行的田德隆地區緊急狀態令，以及地檢官博徹思（Chesa Boudin）內部調查風波等。

當史考特被問及，是否同意博徹思在有意將警檢的關係政治化，以對抗被罷免 的壓力時，史考特說：「他正處於一個政治事件中。他會做任何他認為有必要的事來幫助自己挺過罷免。但我不認為批評、攻擊警察 局是人們所希望看到的，真正的問題是人們是否希望他繼續擔任地檢官。我從未聽到有針對我的罷免，我也希望不會有那一天。我不希望警局成為政治的替罪羊。」

史考特表示，監禁並不是懲罰罪犯的唯一答案，但他相信，這在一定程度上會抑制毒販的行為。「去年我們逮捕的500人中，平均入獄時間約為5天。」史考特說，「我並不是在指責地檢處或是法院，但平均關押時間是底線。減少關押時間是真實在發生的事。」史考特表示，面對毒販以及慣犯，在證據確鑿的情況下，必須要有一定程度的問責制度。

在談到警局目前可以提高的方面時，他表示，城市的財產犯罪數量一直處於高位，我們會竭盡所能去改善這一點。對於治理暴力犯罪我們做的還不錯，但是只要存在我們就不能夠容忍。「要知道，我兒子的車就被砸了兩次，我們當然應該去做更多的努力。我們正在辨認那些盜竊的慣犯，並追蹤他們，警局已經進行了多次針對盜竊的抓捕行動。」史考特說。

史考特表示，在田德隆地區為期90天的緊急狀態中，共有110名警員被派往這一地區，而且由於警員緊缺，部分警員不得不加班來維持警力。「田德隆的某些地區需要長期有警力的存在，包括便衣警察。我們的緝毒人員經常穿著便衣在那裡工作。」 史考特說。

史考特在採訪的最後表示，他希望能夠繼續為這座城市努力工作。「我知道，在未來的某些時候，我的職業生涯會結束。我感恩每一天、我所擁有的一切以及在這個職位上所得到的機會。我不會看得太遠，我不把自己看的太重，我會認真對待我的工作。我會做我認為正確的事。」