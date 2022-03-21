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華埠小商業疫後百態 有倒閉、迷茫 也有逆風翻盤

記者李怡／舊金山報導
周末沒有慶祝活動的華埠，未見遊人如織景象。 （記者李怡╱攝影）
周末沒有慶祝活動的華埠，未見遊人如織景象。 （記者李怡╱攝影）

最近舊金山疫情的監控政策逐漸放鬆，從口罩令解除到11日衛生局公佈「進入餐廳、酒吧、健身房等公共場所，無需再出示疫苗接種證明」。面對一系列疫情限制政策鬆綁，人們首先想到的就是對經濟恢復利好，和對居民生活便利程度的利好。但是從舊金山華埠的小商業的經營情況來看，盈利也只是略有好轉，並未見有大的起色。有商家因入不敷出的運營情況，難以維繫而永久倒閉搬離華埠。有部分商家在茫然堅持，不知自己和未來會去向哪裡。也有把危機視為轉機，逆風翻盤，由店員變老闆的勵志故事。

華埠新開業的一家寵兒茶餐廳，16日開業典禮受到了往來遊客和行人的關注。餐廳老闆朱小姐在華埠做餐廳服務員十幾年。疫情期間，她痛心的看到很多餐廳因受疫情的衝擊難以維繫而倒閉。因此她與家人討論，贏得了做裝修工作的丈夫的支持後，便盤下了位於華埠企李街的餐廳。

因疫情期間華埠未見有新店開業，寵兒茶餐廳舞獅鞭炮的開業典禮引遊客駐足。（記者李怡...
因疫情期間華埠未見有新店開業，寵兒茶餐廳舞獅鞭炮的開業典禮引遊客駐足。（記者李怡╱攝影）

她說，因為在餐飲業工作了十幾年，對這裡的居民和顧客都有了感情，希望他們隨時想吃，都能吃到合胃口的港式茶餐廳，所以毅然開了這家餐廳。她表示，對華埠未來的經濟恢復非常有信心。願意與她之前積累的老顧客一起等待華埠的再次繁榮。

華埠幸福餅家的店員 Hannah Zhang介紹，疫情限制政策雖然鬆綁，但是隨著通貨膨脹、戰爭危機等不確定因素的影響，很多消費者的錢包守的更緊了。因為大家對生活的不安，不知道明天會發生什麼？也許疫情還會再來，也許物價還會更高，大家不敢消費。所以小商業生意自然難做。

她說，目測現在進店的客流量不足疫情前的1%。要在這只有原先1%的客人裡再產生消費，可見現在的生意有多難做。她表示，目前就是很迷茫，不知道接下來會如何。

還有部分餐飲老闆和小商業主樂觀認為，舊金山華埠馬上就會迎來經濟的大繁榮。因為他們說：「來自歐洲和世界各地的載客遊輪即將停靠漁人碼頭，旅遊公司和學生旅遊季的到來，也會使舊金山華埠的經濟復甦。華埠小商業主很快就會忙起來。」

華埠小商戶百態，有倒閉、迷茫和堅守。（記者李怡/攝影）
華埠小商戶百態，有倒閉、迷茫和堅守。（記者李怡/攝影）

華埠小商戶百態，有倒閉、迷茫和堅守。（記者李怡/攝影）
華埠小商戶百態，有倒閉、迷茫和堅守。（記者李怡/攝影）

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