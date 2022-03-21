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最後一場冬雨過後 灣區本周轉熱

編譯組／灣區20日電
最後一場冬雨過後，灣區將迎來晴熱天氣。(本報檔案照)
最後一場冬雨過後，灣區將迎來晴熱天氣。(本報檔案照)

冬天最後一場19日雨輕微掃過灣區，塞拉山滑雪地區也飄下一場小雪。隨著春季第一天到臨，最後一場冬雨消失得無影無蹤。20日灣區又是一片豔陽天。

國家氣象局氣象學家蓋斯(Roger Gass)，雖然這場雨輕描淡寫，也是一場甘霖，因為灣區本周天氣轉為暖和、內陸天氣將相當酷熱，因此雖然這場雨無助於灣區脫離嚴重乾旱，灣區民眾仍將可能面臨冬季限制用水，可是熱天即將到臨，這場雨可以減除一些壓力。

蓋斯說，況且雨季仍未結束，下個周末可能仍會下雨，然而等到周末天氣轉涼前，灣區沿海地區將出現70度氣溫，內陸地區將出現80餘度高溫，這是因為西海岸出現高氣壓所造成的。

蓋斯警告說，由於下周氣溫比往常高，天氣也比以往乾燥，民眾將嚴防山火爆發。

根據塞拉山諾登(Norden)糖碗度假村(Sugar Bowl Resort)發言人傑克森(Drew Jackson)，滑雪度假村糖碗19日下午降下兩吋雪，預計晚間降雪量可提高到三到五吋。塞拉山峰目前積雪約94吋，山麓地區積雪約為41吋。他說，這場雪將可將糖碗度假村的滑雪季延長一周到4月17日。

灣區19日上午雨量稀少，隨後各地飄下陣雨。這次冬季剛開始時雨水充沛，給予民眾帶來解除長期乾旱希望，然隨後兩個月幾乎沒下雨。

氣象專家表示，19日灣區雨量比原來預報為高，北灣最高雨量雖然大約只有0.1吋、南灣聖他克拉拉縣也大約降下0.1吋雨水。大部分雨量降於聖他克魯茲山脈，一直到大索爾地區(Big Sur)，這些山區雨量約為0.2吋。

根據美國乾旱監測(theU.S.DroughtMonitor)公布資訊，加州93%地區今年將面臨嚴重乾旱(severedrought)，比一周前預測高出6%。加州35%地區將面臨異常嚴重的極度乾旱(extremedraught)，而一周之前只有13%地區將陷入極度乾旱。灣區九縣均屬嚴重乾旱，北海岸則將處於極度乾旱。

灣區 滑雪 加州

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