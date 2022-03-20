我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯1架警方直升機 趕往車禍現場時墜毀 6人受傷

阿肯色州車展晚間爆發槍擊案 至少10人中槍

被鼓動選總統？矽谷眾議員羅康納：我支持拜登連任

編譯組／綜合19日電         
進步派眾議員羅康納被鼓動參加2024年總統競選。（美聯社）
進步派眾議員羅康納被鼓動參加2024年總統競選。（美聯社）

據Politico報導，聯邦參議員桑德斯的兩位前顧問，已悄悄鼓動矽谷聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna），在拜登不參選的情況下發起2024年的總統競選。魏佛（Jeff Weaver）和龍賈伯（Mark Longabaugh）已向羅康納拋出這個想法。羅康納是一名進步派民主黨人，但他告訴Politico網站，他完全支持拜登2024年連任。

藉著宣傳這位進步派加州民主黨人，桑德斯陣營在為該黨未來謀畫，該黨的自由派在國會及全國各地（從市長到地區檢察官）的影響力，已日見突出。

桑德斯陣營 為進步派謀畫

魏佛2016年在桑德斯首次競選總統期間，管理其競選活動，並在2020年桑德斯第二次競選中擔任高級顧問，他和2016年政策顧問龍賈伯都要求羅康納考慮，若拜登退出下一場總統競選情況下參選總統。 

2020年選舉中輸給拜登的前總統川普，一直在醞釀發起第三次競選，但尚未正式宣布，這實際上凍結了共和黨其他可能的競爭者陣容。

而民主黨人對潛在的空缺席位一直諱莫如深，特別是拜登曾表示，他打算在2024年與副總統賀錦麗再次作為競選夥伴參選。賀錦麗也來自加州，長期以來一直被認為是拜登2024年或2028年的繼承人，但她在副總統職位上的坎坷起步使一些黨員採觀望態度，並希望能發現其他可贏得全國性選舉的候選人。

自去年從阿富汗撤軍以來，拜登支持率停滯不前，盡管最近民調顯示，總統對俄烏衝突處理使他的支持率有所上升。

然而，前桑德斯的工作人員仍致力於培養下一代領導人，接過桑德斯已經啟動的工作。

龍賈伯稱贊羅康納是一位能夠與普通美國人溝通的立法者。「我認為羅康納將是一個非常有效的候選人，」龍賈伯告訴Politico。「他提出一個非常有力的口號，他提出，有沒有一種可以重建經濟的方法，使財富不只在東海岸、西海岸或我的選區產生？」 

但羅康納去年11月告訴「華盛頓郵報」，拜登應該期待在2024年得到進步派人士的有力支持。「他也肯定會得到我的支持。」

羅康納不排除2028年參選

在最近接受Politico采訪時，羅康納駁斥了關於2024年參選的說法，但沒有排除2028年競選的可能性。「我不會在2024年競選，」他告訴媒體。「我完全希望總統參選，強烈支持他。如果由於某種原因他不參選，那將是非常令人失望的，但會有一些其他候選人我可以支持，他們將保證民主黨擊敗川普。」

羅康納代表矽谷第17選區，該選區包括庫比蒂諾、聖他克拉拉和聖荷西部分地區。他補充說，「2024年之後將是美國開始展望未來的時候。」

羅康納在任桑德斯2020年總統競選全國聯合主席期間，在早期投票州花了大量時間，沿途建立了寶貴的關係。2月，他出版了「數字時代的尊嚴」一書。他舉行了虛擬和現場活動宣傳這本書，書中概述了他對解決國家技術鴻溝的看法。

在最近一次采訪中，民主黨顧問卡亞佐（Joe Caiazzo）告訴Politico，羅康納代表了該黨左翼的未來。「很明顯，羅康納是美國下一代進步派領導人之一。」

羅康納曾就讀芝加哥大學和耶魯大學法學院。魏佛說，「我認為他在支持桑德斯的人中會有巨大的吸引力」。「他對經濟問題有深思熟慮的看法，很多民主黨人難以接觸到的工薪階層，會聽到他的聲音。」

桑德斯 拜登 民主黨

上一則

反對興建遊民中心 佛利蒙華裔居民上街抗議

延伸閱讀

2.5萬移民湧邊界 等待42號令解除 拜登政府擬對策

2.5萬移民湧邊界 等待42號令解除 拜登政府擬對策
烏克蘭呼籲中國 譴責俄羅斯侵略野蠻行徑

烏克蘭呼籲中國 譴責俄羅斯侵略野蠻行徑
中國問題專家黎安友：中國不會對台動武

中國問題專家黎安友：中國不會對台動武
拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係

拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係
新聞評論／拜登欲防止中俄聯手 短時間難奏效

新聞評論／拜登欲防止中俄聯手 短時間難奏效

熱門新聞

灣區住房危機深重，房東與房客都陷入困境。（本報資料照片）

灣區住房危機嚴重 房東租客同陷困境

2022-03-14 02:20
Sufoo Life在2021年開了「iTaiwan Foods 台灣美食團購網概念店」，就像台灣柑仔店一樣，零食、甜點、冷凍食品、泡麵一應俱全。（記者江碩涵／攝影）

科技業斜槓跨足食品業 從矽谷賣到南加 目標全美市場

2022-03-18 16:10
多名歹徒闖進珠寶店，一陣打、砸、搶。（電視新聞截圖）

聖荷西珠寶店遭9蒙面歹徒搶劫 居民：矽谷怎變第三世界

2022-03-17 15:08
政治觀察家楊俊龍認為，俄羅斯若強吞烏克蘭，恐怕像是吞了活魚進身體，「麻煩的開始」。（記者李榮攝影）

楊俊龍：俄若強吞烏克蘭 像是吞活魚進身體 麻煩的開始

2022-03-13 19:14
甄文達榮獲「2022詹姆斯比爾德終身成就獎」。（劉小銘供圖）

華裔廚師甄文達 獲詹姆斯比爾德終身成就獎

2022-03-18 02:17
灣區房價上揚。富裕社區的普通房屋，可以100萬元溢價售出。(Getty Images)

灣區房價一路上揚 買房需加100萬預算

2022-03-14 02:00

超人氣

更多 >
25歲西藏歌手才旺羅布自焚亡 「遺言曝光」微博遭禁

25歲西藏歌手才旺羅布自焚亡 「遺言曝光」微博遭禁
香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶

香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶
中國問題專家黎安友：中國不會對台動武

中國問題專家黎安友：中國不會對台動武
具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S

具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S
拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係

拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係