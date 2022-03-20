被鼓動選總統？矽谷眾議員羅康納：我支持拜登連任

進步派眾議員羅康納被鼓動參加2024年總統競選。（美聯社）

據Politico報導，聯邦參議員桑德斯 的兩位前顧問，已悄悄鼓動矽谷聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna），在拜登 不參選的情況下發起2024年的總統競選。魏佛（Jeff Weaver）和龍賈伯（Mark Longabaugh）已向羅康納拋出這個想法。羅康納是一名進步派民主黨 人，但他告訴Politico網站，他完全支持拜登2024年連任。

藉著宣傳這位進步派加州民主黨人，桑德斯陣營在為該黨未來謀畫，該黨的自由派在國會及全國各地（從市長到地區檢察官）的影響力，已日見突出。

桑德斯陣營 為進步派謀畫

魏佛2016年在桑德斯首次競選總統期間，管理其競選活動，並在2020年桑德斯第二次競選中擔任高級顧問，他和2016年政策顧問龍賈伯都要求羅康納考慮，若拜登退出下一場總統競選情況下參選總統。

2020年選舉中輸給拜登的前總統川普，一直在醞釀發起第三次競選，但尚未正式宣布，這實際上凍結了共和黨其他可能的競爭者陣容。

而民主黨人對潛在的空缺席位一直諱莫如深，特別是拜登曾表示，他打算在2024年與副總統賀錦麗再次作為競選夥伴參選。賀錦麗也來自加州，長期以來一直被認為是拜登2024年或2028年的繼承人，但她在副總統職位上的坎坷起步使一些黨員採觀望態度，並希望能發現其他可贏得全國性選舉的候選人。

自去年從阿富汗撤軍以來，拜登支持率停滯不前，盡管最近民調顯示，總統對俄烏衝突處理使他的支持率有所上升。

然而，前桑德斯的工作人員仍致力於培養下一代領導人，接過桑德斯已經啟動的工作。

龍賈伯稱贊羅康納是一位能夠與普通美國人溝通的立法者。「我認為羅康納將是一個非常有效的候選人，」龍賈伯告訴Politico。「他提出一個非常有力的口號，他提出，有沒有一種可以重建經濟的方法，使財富不只在東海岸、西海岸或我的選區產生？」

但羅康納去年11月告訴「華盛頓郵報」，拜登應該期待在2024年得到進步派人士的有力支持。「他也肯定會得到我的支持。」

羅康納不排除2028年參選

在最近接受Politico采訪時，羅康納駁斥了關於2024年參選的說法，但沒有排除2028年競選的可能性。「我不會在2024年競選，」他告訴媒體。「我完全希望總統參選，強烈支持他。如果由於某種原因他不參選，那將是非常令人失望的，但會有一些其他候選人我可以支持，他們將保證民主黨擊敗川普。」

羅康納代表矽谷第17選區，該選區包括庫比蒂諾、聖他克拉拉和聖荷西部分地區。他補充說，「2024年之後將是美國開始展望未來的時候。」

羅康納在任桑德斯2020年總統競選全國聯合主席期間，在早期投票州花了大量時間，沿途建立了寶貴的關係。2月，他出版了「數字時代的尊嚴」一書。他舉行了虛擬和現場活動宣傳這本書，書中概述了他對解決國家技術鴻溝的看法。

在最近一次采訪中，民主黨顧問卡亞佐（Joe Caiazzo）告訴Politico，羅康納代表了該黨左翼的未來。「很明顯，羅康納是美國下一代進步派領導人之一。」

羅康納曾就讀芝加哥大學和耶魯大學法學院。魏佛說，「我認為他在支持桑德斯的人中會有巨大的吸引力」。「他對經濟問題有深思熟慮的看法，很多民主黨人難以接觸到的工薪階層，會聽到他的聲音。」