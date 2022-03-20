反對興建遊民中心 佛利蒙華裔居民上街抗議

民眾高舉自製的各式抗議標語，高喊「不要Home key」「不要毒品」「兒童安全」「老人安全」的口號。（記者熊移山／攝影）

針對加州遊民 收容所計畫「家居鑰匙」（Home key）將落腳在佛利蒙市，3月19日下午該市居民自發組織抗議行動。在佛市圖書館前的Stevenson Blvd和Paseo Padre Pkwy的街口，兩百名當地居民扶老攜幼，在風雨中手舉各式抗議標語，高喊「不要Home key」、「不要毒品」、「兒童安全」、「老人安全」口號，引來了路過車輛及行人的注意。現場中，也有一位非裔女子，獨自為遊民權益發聲。

Home key計畫是州府2020年6月宣布撥款120億元解決無家可歸的政策方案。至今為止，整個加州已經執行了94項Home key計畫，成功建造或改建6000多套經濟適用房，提供給無家可歸的遊民。

佛利蒙在第一輪申請案中並沒有加入這個計畫，但去9月州政府又針對灣區Home key專案提供第2輪撥款，約2億元。佛利蒙市年底評估後，今年年初擬訂計畫，在1月18日的市議會通過申請案，向州府申請4020萬的補助金。如果資金順利到位，將由香格里拉物業(Shangri-La Industries)購買6號汽車旅館(Motel 6 )，並負責整理裝修163間經濟套房，預計一年後就能讓符合資格的遊民住進去。

位於46101 Research街的Motel 6，靠近華人聚集區，步行就可以到四個華人超市、學校及老年人中心，還有捷運站(BART)，引發當地居民不滿。抗議活動召集人羊媽表示，市府這個計畫是黑箱作業，當地居民在完全沒有被知會或召開會議的情況下，議會就通過了這項計畫。

賴大嬸也氣憤表示，加州這項「遍地開花」的建造遊民收容所計畫，是個錯誤的決定，讓原本多數只集中在市中心的遊民，流散到各地，影響地方治安。而且這些遊民多數有毒癮、酗酒濫用藥物及心理疾病問題，對於社區安全絕對是一大隱憂。

佛利蒙市市議員邵陽(Yang Shao)，針對居民的疑慮提出回應。他說，遊民是加州各城市一大問題，但在聯邦法律的保護下，如果各城市沒有提供庇護 所或是遊民中心的前提下，警方就沒有權力驅趕甚至開罰街頭露營的遊民。Home key計畫是州政府要徹底解決遊民問題的方案，如果佛利蒙市不申請這筆經費，未來在遊民管理議題上，還是得由市府自行負擔。

寒風大雨中，這群沒有抗議經驗的民眾、扶老攜幼舉牌呼口號，雖然零零落落但也引起路人和駕駛們的目光。（記者熊移山／攝影） 6號汽車旅館目前還是繼續營業中，如果州政府通過佛利蒙市預算4020萬的補助款，最快明年三月就可以讓申請通過的遊民住進去。（記者熊移山／攝影）

在居民擔心的治安問題上，邵陽則表示，不管是遊民庇護中心或收容所，佛利蒙市都已經有完整的操作經驗，而且之前的日昇村庇護所(Sunrise Village Shelter)、半島摩鐵(Island Motel)和2019年建立的遊民住房導航中心(Housing Navigation Center)，都相當成功。雖然這些案例一開始都有居民反對，但事後證實，幾乎都沒有接獲附近居民的抱怨，所以對安全問題民眾可以放心。

另外，對於黑箱作業說法，邵陽回應，市府的提案一般都是先做計畫，然後提案，如果最後案件通過後，才會開始與社區開始溝通(out reach)。他可以了解現在居民的憂慮，但是，說政府是提供遊民一個合法吸食毒品的空間，這種說法絕對是錯誤的，因為所有申請者都是要經過社工審核，如果進入收容所，之後被發現繼續吸毒，就會喪失居住資格。另外，市府已經製作了不同語言的問答專頁，放在佛利蒙市的官網上，希望大家多多利用。

抗議活動在雨中持續了兩個多小時，其中也有位非裔女性唐納李(Donna Lee)，自稱是Renegade Feedings的義工。她獨自在華裔抗議人群中，跟大家講述對遊民的感想。她表示，她經常去遊民中心關懷他們，這群人都有自己悲傷的故事，成為遊民也是不得已的事。她說，身為弱勢族群的我們，更應該互相幫助，而不是抵制。或許一般人都會覺得他們又髒又臭，其實當有了居住地方後，他們都會保持得相當乾淨。

非裔女性Donna Lee自稱是Renegade Feedings的義工，她獨自在人群中講述對遊民的感想。（記者熊移山／攝影）