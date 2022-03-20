我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯1架警方直升機 趕往車禍現場時墜毀 6人受傷

阿肯色州車展晚間爆發槍擊案 至少10人中槍

反對興建遊民中心 佛利蒙華裔居民上街抗議

記者熊移山／佛利蒙市報導
民眾高舉自製的各式抗議標語，高喊「不要Home key」「不要毒品」「兒童安全」「老人安全」的口號。（記者熊移山／攝影）
民眾高舉自製的各式抗議標語，高喊「不要Home key」「不要毒品」「兒童安全」「老人安全」的口號。（記者熊移山／攝影）

針對加州遊民收容所計畫「家居鑰匙」（Home key）將落腳在佛利蒙市，3月19日下午該市居民自發組織抗議行動。在佛市圖書館前的Stevenson Blvd和Paseo Padre Pkwy的街口，兩百名當地居民扶老攜幼，在風雨中手舉各式抗議標語，高喊「不要Home key」、「不要毒品」、「兒童安全」、「老人安全」口號，引來了路過車輛及行人的注意。現場中，也有一位非裔女子，獨自為遊民權益發聲。

Home key計畫是州府2020年6月宣布撥款120億元解決無家可歸的政策方案。至今為止，整個加州已經執行了94項Home key計畫，成功建造或改建6000多套經濟適用房，提供給無家可歸的遊民。

佛利蒙在第一輪申請案中並沒有加入這個計畫，但去9月州政府又針對灣區Home key專案提供第2輪撥款，約2億元。佛利蒙市年底評估後，今年年初擬訂計畫，在1月18日的市議會通過申請案，向州府申請4020萬的補助金。如果資金順利到位，將由香格里拉物業(Shangri-La Industries)購買6號汽車旅館(Motel 6 )，並負責整理裝修163間經濟套房，預計一年後就能讓符合資格的遊民住進去。

位於46101 Research街的Motel 6，靠近華人聚集區，步行就可以到四個華人超市、學校及老年人中心，還有捷運站(BART)，引發當地居民不滿。抗議活動召集人羊媽表示，市府這個計畫是黑箱作業，當地居民在完全沒有被知會或召開會議的情況下，議會就通過了這項計畫。

賴大嬸也氣憤表示，加州這項「遍地開花」的建造遊民收容所計畫，是個錯誤的決定，讓原本多數只集中在市中心的遊民，流散到各地，影響地方治安。而且這些遊民多數有毒癮、酗酒濫用藥物及心理疾病問題，對於社區安全絕對是一大隱憂。

佛利蒙市市議員邵陽(Yang Shao)，針對居民的疑慮提出回應。他說，遊民是加州各城市一大問題，但在聯邦法律的保護下，如果各城市沒有提供庇護所或是遊民中心的前提下，警方就沒有權力驅趕甚至開罰街頭露營的遊民。Home key計畫是州政府要徹底解決遊民問題的方案，如果佛利蒙市不申請這筆經費，未來在遊民管理議題上，還是得由市府自行負擔。

寒風大雨中，這群沒有抗議經驗的民眾、扶老攜幼舉牌呼口號，雖然零零落落但也引起路人...
寒風大雨中，這群沒有抗議經驗的民眾、扶老攜幼舉牌呼口號，雖然零零落落但也引起路人和駕駛們的目光。（記者熊移山／攝影）
6號汽車旅館目前還是繼續營業中，如果州政府通過佛利蒙市預算4020萬的補助款，最...
6號汽車旅館目前還是繼續營業中，如果州政府通過佛利蒙市預算4020萬的補助款，最快明年三月就可以讓申請通過的遊民住進去。（記者熊移山／攝影）

在居民擔心的治安問題上，邵陽則表示，不管是遊民庇護中心或收容所，佛利蒙市都已經有完整的操作經驗，而且之前的日昇村庇護所(Sunrise Village Shelter)、半島摩鐵(Island Motel)和2019年建立的遊民住房導航中心(Housing Navigation Center)，都相當成功。雖然這些案例一開始都有居民反對，但事後證實，幾乎都沒有接獲附近居民的抱怨，所以對安全問題民眾可以放心。

另外，對於黑箱作業說法，邵陽回應，市府的提案一般都是先做計畫，然後提案，如果最後案件通過後，才會開始與社區開始溝通(out reach)。他可以了解現在居民的憂慮，但是，說政府是提供遊民一個合法吸食毒品的空間，這種說法絕對是錯誤的，因為所有申請者都是要經過社工審核，如果進入收容所，之後被發現繼續吸毒，就會喪失居住資格。另外，市府已經製作了不同語言的問答專頁，放在佛利蒙市的官網上，希望大家多多利用。

抗議活動在雨中持續了兩個多小時，其中也有位非裔女性唐納李(Donna Lee)，自稱是Renegade Feedings的義工。她獨自在華裔抗議人群中，跟大家講述對遊民的感想。她表示，她經常去遊民中心關懷他們，這群人都有自己悲傷的故事，成為遊民也是不得已的事。她說，身為弱勢族群的我們，更應該互相幫助，而不是抵制。或許一般人都會覺得他們又髒又臭，其實當有了居住地方後，他們都會保持得相當乾淨。

非裔女性Donna Lee自稱是Renegade Feedings的義工，她獨自...
非裔女性Donna Lee自稱是Renegade Feedings的義工，她獨自在人群中講述對遊民的感想。（記者熊移山／攝影）

雖然下雨，但現場還是聚集了約兩百名民眾支持抗議。（記者熊移山／攝影）
雖然下雨，但現場還是聚集了約兩百名民眾支持抗議。（記者熊移山／攝影）

遊民 加州 庇護

上一則

報稅將截止 降低被查稅機會 會計師提醒這樣做

下一則

被鼓動選總統？矽谷眾議員羅康納：我支持拜登連任

延伸閱讀

HUD贈舊金山5100萬 市長：擴大安置遊民

HUD贈舊金山5100萬 市長：擴大安置遊民
洛市清除小東京遊民營 梁家訓受抨擊 遭貼「討厭窮人」標語

洛市清除小東京遊民營 梁家訓受抨擊 遭貼「討厭窮人」標語
聖荷西遊民聚集區 路邊莫名大火驚人

聖荷西遊民聚集區 路邊莫名大火驚人
北加高速公路旁遊民聚集處起火 險象環生

北加高速公路旁遊民聚集處起火 險象環生
流竄紐約華府作案…遊民殺手落網 「有精神病」

流竄紐約華府作案…遊民殺手落網 「有精神病」

熱門新聞

灣區住房危機深重，房東與房客都陷入困境。（本報資料照片）

灣區住房危機嚴重 房東租客同陷困境

2022-03-14 02:20
Sufoo Life在2021年開了「iTaiwan Foods 台灣美食團購網概念店」，就像台灣柑仔店一樣，零食、甜點、冷凍食品、泡麵一應俱全。（記者江碩涵／攝影）

科技業斜槓跨足食品業 從矽谷賣到南加 目標全美市場

2022-03-18 16:10
多名歹徒闖進珠寶店，一陣打、砸、搶。（電視新聞截圖）

聖荷西珠寶店遭9蒙面歹徒搶劫 居民：矽谷怎變第三世界

2022-03-17 15:08
政治觀察家楊俊龍認為，俄羅斯若強吞烏克蘭，恐怕像是吞了活魚進身體，「麻煩的開始」。（記者李榮攝影）

楊俊龍：俄若強吞烏克蘭 像是吞活魚進身體 麻煩的開始

2022-03-13 19:14
甄文達榮獲「2022詹姆斯比爾德終身成就獎」。（劉小銘供圖）

華裔廚師甄文達 獲詹姆斯比爾德終身成就獎

2022-03-18 02:17
灣區房價上揚。富裕社區的普通房屋，可以100萬元溢價售出。(Getty Images)

灣區房價一路上揚 買房需加100萬預算

2022-03-14 02:00

超人氣

更多 >
25歲西藏歌手才旺羅布自焚亡 「遺言曝光」微博遭禁

25歲西藏歌手才旺羅布自焚亡 「遺言曝光」微博遭禁
香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶

香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶
中國問題專家黎安友：中國不會對台動武

中國問題專家黎安友：中國不會對台動武
具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S

具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S
拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係

拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係