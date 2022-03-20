「應對無家可歸危機」 共和黨州議員提17項綜合法案

共和黨議員本月16日在州議會大廈外開記者會，宣布一系列「應對無家可歸危機」的綜合法案。（本報資料照片）

共和黨 議員本月16日在州議會大廈外開記者會，宣布一系列「應對無家可歸危機」的綜合法案，包過要求州政府提供更多無家可歸支出等細節透明化，並增加庇護 所、治療等方案。

共和黨議員共同表示，過去四年，加州 已撥出170億元來應對無家可歸者的各種政策，其中包括最新的州預算批准120億美元，這些資金的一部分已用來解決露營問題和增加住房計畫，本月15日也才宣布1.81億元，用在全州新建超過605戶住家。共和黨議員強調，增加支出並沒有使無家可歸者的危機轉變得更好，且危機變得「更糟」。

加州眾議會共和黨領袖加拉格（James Gallagher）說，民主黨過去十年所做的事情，完全沒有奏效，而我們提出的戰略就是要加強無家可歸者可以擺脫街頭的工具和資源。

共和黨議員推出的關於無家可歸者的法案包含17項提案，名為「ACT（Accountability, Compassion, Treatment）」，目的是為了無家可歸者增加更多問責制、庇護所和治療選擇。

加州參議院共和黨領袖威爾克（Scott Wilk）提出一項提案，要求州長紐森每年向立法機關報告，並將有關數據公開在公共儀表板上，該法案還要求地方政府每年向州政府報告無家可歸計畫的支出。

聯邦眾議員候選人Kevin Kiley則發起一項法案，要求州審計員審查州支出對無家可歸者結果的影響，並追蹤經費的有效性。他表示，這項提議將確保加州不會在無效的計畫上「浪費資源」。

立法方案還包括幾項提案，包括心理健康、藥物治療等，其中還有一項是要求藥品分銷商提供20億元的和解協議，直接用在防止無家可歸者吸毒成癮等治療經費上。