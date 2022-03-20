沙加緬度聯合學區 口罩令未取消

沙加緬度聯合學區仍要求學生戴口罩上課。（本報資料照片）

加州已於本月12日取消口罩 令，意味著學校的學生從要求一定要戴口罩才能進教室上課，改為「強烈建議戴口罩」。不過沙加緬度聯合學區 上周仍宣布，在全沙加緬度縣的疫情 傳播指數全面降低以前，不會取消室內口罩令的要求，因此本月之前，要進入沙加緬度聯合學區K至12年級的教室，仍被要求一定要戴口罩。

沙加緬度聯合學區衛生服務主任弗洛雷斯（Victoria Flores）表示，該政策是基於學區對學校課外活動和實際考察後得出的結論。她說，倘若我們全縣的傳播指數真的能全面降到低檔，並維持一個月以上，也許我們就可以改變學區的制度，可以放寬口罩令，我們會因應疫情的轉變而改變口罩令的政策。

根據聯邦疾病防治中心（CDC）統計，目前沙加緬度縣的疫情傳播指數剛好從「中等」轉為「低」。沙加緬度聯合學區表示，疫情傳播指數若能持續維持低檔，學區內的老師、工作人員和學生，最快可以在學區放完春假返校的4月18日，完全解除口罩令。

沙加緬度聯合學區教育委員會主席普里切（Christina Pritchett）表示，令人鼓舞的是，新冠病毒的傳播率似乎正在下降，倘若大家繼續維持防疫政策，可以有助於疫情持續下滑，也有助於學區恢復以往。

目前聯邦疾病防治中心訂定的疫情傳播指數中，包括新冠病毒住院人數、確診病例以及醫院的病床百分比等，由一周為單位，進行統計。

沙加緬度聯合學區表示，將持續提供各種防疫政策，包括所有學校定時檢測新冠病毒、提供疫苗，在春節放假前發放檢測劑給所有家庭，以及隨時提供口罩。

弗洛雷斯表示，沙加緬度聯合學區一直採取「相當謹慎的態度」，大家無法預測可能會發生什麼事，但可以謹慎和深思熟慮地採取行動，並且希望社區知道，這些措施是為了我們的家人。

除了沙加緬度學區外，其實中谷有相當多的學區也仍維持著口罩令，像是戴維斯聯合學區等。沙加緬度學區目前也要求學生要繳交疫苗接種證明，若沒提供證明，要每周提供新冠病毒檢測報告，所有措施會在6月全面實施。沙加緬度學區表示，有93.85% 的學生已繳交疫苗接種證明或有提供新冠病毒檢測。