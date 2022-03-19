布里德會倫敦市長 分享鄰里優惠政策

17日晚布里德在倫敦市長薩迪克·汗的辦公室進行了會面。（市長辦供圖）

正率代表團在歐訪問的舊金山 市長布里德，17日晚拜會了英國倫敦市長薩迪克·汗 (Sadiq Khan)，兩人就倫敦和舊金山兩城市在發展中面對的共同問題進行了溝通討論。

為了在疫後把國際旅客帶回舊金山，布里德市長自周一開始為期10天的歐洲訪問之旅，目前訪問行程已過半。

在與倫敦市長的會談中，雙方討論了包括可負擔性住房建設、經濟可持續性發展和街道安全等問題。布里德分享了她在鄰里優惠政策方面的工作，以確保當地居民能夠獲得社區內建造的經濟適用房。薩迪克·汗市長介紹了他的倫敦城市計畫，包括擴大經濟適用房建設等。會面還進一步討論了薩迪克·汗將於5月訪問舊金山的行程安排。布里德贈送薩迪克·汗一件特製的舊金山巨人隊球衣作為禮物。

此次隨布里德出訪的，包括舊金山國際機場 、市旅遊局等部門官員，也可看出此行的主要目的，是為了振興金山國際旅遊業務。代表團將訪問多個國家的城市，包括倫敦、布魯塞爾、法蘭克福和巴黎。期間，布里德市長將與當地航空公司、機場和市政官員會面，探討促進舊金山與歐洲旅遊業務的擴大合作事宜。

市長辦公室發文表示，舊金山國際機場是COVID期間受影響最嚴重的美國機場之一，主要原因是國際旅客的減少。截至2021年12月，國內航班數量恢復已接近疫情 前水平的70%，但國際航班數量僅約為疫情前水平的40%。國際遊客減少，對旅遊業造成嚴重損失。截至2021年12月，舊金山的酒店業僅恢復了53% 的工作崗位，而藝術、娛樂和休閒行業僅恢復了62%，餐飲場所的就業崗位也僅恢復62%。