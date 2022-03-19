華埠白蘭地鐵站2商舖招標 具華埠特色產品商家優先考慮

市議員佩斯金(Aaron Peskin)、交通局（SFMTA）和警察局官員與華埠商戶代表、社區領袖，就地鐵站內兩間商舖召開公開招標發布會。（記者李怡／攝影）

建設中的地鐵華埠 白蘭站（Chinatown Rose Pak Station）屬於舊金山公交系統中央地鐵（Central Subway）的其中一站，整體規畫建設已經超過十年時間，目前地鐵站 內的各項建設都已經基本完成，計畫於今年秋季就可以正式通車運行。3月18日下午，市議員佩斯金(Aaron Peskin)、市交通局（SFMTA）官員、市警局代表，與華埠商戶代表、社區領袖一起，就地鐵站內的兩間商舖舉行公開招標媒體發布會。

站內左側約145平方英尺零售空間，用於外帶咖啡或飲品的銷售；右下區域234 平方英尺，用於出售乾貨和商品零售。 （記者李怡／攝影）

在白蘭地鐵站內一樓的入口處和進站口處，有兩個零售商舖空間可供運營。交通局希望將兩個零售空間出租給有三年或以上零售管理經驗的華埠商戶，或者個人或者公司來經營。其中一個零售空間約145平方英尺，用於外帶咖啡或飲品的銷售。另一個零售空間大約234平方英尺，用於出售乾貨和商品零食。每平方米的租金定價是3美金。有關招標建議書可登錄交通局網站 SFMTA.com/ChinatownRetail查閱。

據安老自助處Alison Chan介紹，商舖投標面向全市有三年或以上零售經營管理經驗的個人或公司。當然，交通局會優先考慮代表華埠特色商品銷售的商家。投標書中應規劃好經營計畫、裝修設計方案以及經營遇到困難時應如何面對，以及具體的運營情況說明等。相關事宜可諮詢415-677-7500。

白蘭站與其他車站不同的一大特色是，舊金山警察 局將會在站內設有一個警察辦公室，會有警員在現場值班，目的就是為了提供更快的應急反應，同時有警察駐守在地鐵現場，能夠增加對罪犯的威懾力。

落成後，在地鐵站上方會有一個廣場，入口處會設有閘門。廣場上將可承辦一些活動，加上兩個零售店商鋪，更能為社區帶來生機。工務局目前正在計畫在士德頓街（Stockton）地面建造另一道門和圍欄，可以將登上廣場的樓梯「圍住」，在非運營時段關上。

交通局長譚姆林（Jeffrey Tumlin）特別強調，華埠白蘭站將會是「最安全」的一個站點，站內有眾多的監控攝像頭，再加上史無前例地設置的警察辦公室處。他特別強調，這個地鐵站就是為了華埠而建，有很多長者住在華埠，所以很多設計細節上，比如等車的座位，電梯的位置安排，都照顧到華埠長者的便利。

車站上方的戶外小廣場，可以供民眾休憩與舉辦活動。廣場上有竹子，一個紅色小亭子，也懸掛了對聯，充滿中國元素。對聯的內容是：「昔日漂洋採金礦，今朝劈地鑄銀龍」，描寫華裔移民在美打拚的歷史。