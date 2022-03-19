灣區獲億元聯邦撥款 投注120項計畫

灣區將獲得1億元聯邦專款專用資金，捷運是受益者之一。（美聯社）

時隔11年，拜登總統15日簽署2022財政年度1兆5000億元的專款專用（earmark）法案，讓聯邦眾議員 可重新為其選區的特定需求提供資金。預估灣區 將可獲得約1億元撥款，用來資助當地數十項計畫。

絕大部分的灣區眾議員都分得了一杯羹，平均每個國會選區至少有九項計畫獲得資助，受益範圍包括地方圖書館、醫療診所、道路、交通系統等。

「專款專用」過去一向是聯邦政府的傳統，議員透過這個方式提供福利給代表的選區和選民。但在2011年，共和黨在茶黨浪潮（Tea Party wave）中控制了國會後，禁止了這個作法，理由是擔心不當支出和幕後交易。民主黨議員在提出恢復這項作法時，將「專款專用」改名為「社區計畫資金」（community project funding）。

代表聖馬刁縣的聯邦眾議員斯佩儀（Jackie Speier）在聲明中說：「我和我的民主黨同僚承諾進行歷史性和全面性改革，以確保辛勤工作的美國民眾及其家人可以獲得所需和應得的聯邦支持，社區計畫資金對我們做出的承諾來說非常重要。這些資金將支持部分最弱勢的人口，並促進經濟發展，透過讓社區更健康、更安全、更強大、甚至更有彈性，來改變選民的生活。」

據了解，灣區有將近120項由聯邦眾議員和參議員提出的計畫可獲得撥款，包括公共安全單位、大學、交通計畫、環境和物種棲地保護工作、遊民 服務等，每個項目可獲得的資金從數十萬元到數百萬元不等。

多位議員要求將資金用在提供更多精神健康和危機處理上，例如提供90萬元給委利賀（Vallejo）警局，200萬元給康曲柯士達縣衛生局。遊民和糧食不安全問題也是一大焦點，海沃和屋崙希望為青少年中心籌措經費，阿拉米達縣的All In Eats、舊金山和馬連縣的糧食銀行也在為糧食計畫爭取資金。

此外，舊金山市交通局（San Francisco Municipal Transportation Agency）將獲得200萬元維修著名的纜車，灣區捷運（BART）同樣可獲得200萬元用來設置新的驗票閘門，大法拉隆群島海帶生態恢復計畫（Greater Farallones Kelp Recovery Project）也將獲得200萬元資金。

聯邦這項撥款也讓兩黨基礎建設法案中的大部分資金開始釋出，預計加州在未來五年內，將從基建法案中獲得至少140億元，為地方建設提供更多資金。