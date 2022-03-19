亞太裔健康聯盟獲撥款8萬 將完善華人社區護理計畫

圖為亞太裔健康聯盟、Dignity Health代表與華埠社區長者。（記者李怡／攝影）

邵逸夫爵士夫人康樂中心18日舉行了Dignity Health，撥款8萬元給亞太裔健康聯盟頒贈儀式。這項資金用於支持舊金山市華人單語社區完善護理計畫，提升社區健康狀況和生活品質。

8萬元贈款由時任職聖方濟各 紀念醫院和聖瑪利醫療中心社區衛生及義工服務總監米查（Alexander Mitra）頒贈給安老自助處行政總監鍾月娟、金門女子公寓及亞洲婦女服務中心行政主任陳榮光、華埠 青年會副行政主任朱啟榮。

由安老自助處、金門女子公寓／亞洲婦女服務中心和華埠男青年會三個社區組纖組成的亞太裔健康聯盟，將與Dignity Heatlh的聖瑪利醫療中心攜手合作，致力於提高華埠社區單語民眾的健康品質。

米查表示，很榮幸聖瑪利醫療中心有像亞太裔健康聯盟這樣的合作夥伴，把亞裔社區民眾的身心健康放在首位，推廣與健康教育相關的雙語資訊，以及提供醫療護理和退院康復協調等工作。

款項支持的項目包括為剛出院人士提供協助康復護理、健康知識以及線上線下的社區活動，以及剛出院人士專業護理計畫包括病例管理、安排營養餐遞送服務、心理健康 檢查、諮詢與轉介服務和提供社區資源及服務等。此外，大眾亦可免費獲得健康相關的中文資訊，包括小冊子及影片等。

鍾月娟表示，安老自助處非常重視與Dignity Health的長期合作夥伴關係。這筆贈款將會支持亞太裔健康聯盟，繼續努力關懷社區中的弱勢群體，改善他們的身心健康狀況。

亞太裔健康聯盟獲Dignity Health資助8萬美元，以提高華人社區的健康水平。（記者李怡／攝影） 亞太裔健康聯盟向Alexander Mitra回贈禮物。（記者李怡／攝影）

陳榮光說：「金門很榮幸成為亞太裔健康聯盟的伙伴及參與其重要項目，努力為弱勢群體提供所需的服務及資源。我們很高興為剛出院而行動不便的人士安排臨時住房服務，並提供心理健康檢查，諮詢和轉介服務。」

華埠男青年會行政主任林秀麗表示，「華埠青年會致力建立一個更健康、更強大的社區。我們期待一起製作更多益智的網上節目及短片，並舉辦社區康樂活動，使青年和家庭能夠養成健康的生活習慣。」

今年秋季，亞太裔健康聯盟將贊助及參與在華埠男青年會舉行的華埠健康博覽會。亞太裔健康聯盟的三個夥伴機構，期待透過現場活動與大眾接觸，讓大家感受與社會的聯繫，促進華埠居民的全身心健康，提高社區民眾的生活品質。