HUD贈舊金山5100萬 市長：擴大安置遊民

圖為位於舊金山3街安置遊民的住房小屋試點項目。 （記者李怡╱攝影）

舊金山 市長辦公室日前消息指出，聯邦住房和城市發展部(HUD)已向舊金山贈款 5100萬元，用於改善和擴大對無家可歸遊民 的住房安置。

本次贈款是來自聯邦住房和城市發展部(HUD)的持續照護(CoC)計畫，旨在幫助地方城市解決和改善遊民的狀況。舊金山的贈款將用於正在推進的59個支持性重要項目，並為家庭暴力受害者擴大新的住房服務。

市長布里德說：「隨著目前在遊民服務計畫上取得進展，我們需要繼續為合作夥伴提供資源支持，並為遊民提供直接的庇護 所和住房。但是僅靠地方政府，還無法解決遊民問題。因此這項聯邦贈款非常的重要。感謝HUD及其領導層，理解我們城中無住房人口的迫切需求。」

這筆資金將支持舊金山的59個重建項目，其中包括永久性支持性住房、快速安置和過渡性住房項目。此外，210萬元的贈款將用於支持遊民應對系統項目（ Coordinated Entry），和增加青年和家庭暴力倖存者的住房機會。

2022財年CoC贈款明細包括5個快速安置項目總額410萬元；1個為青少年服務的過渡性住房項目總額為44萬5538元；46個永久性支持性住房項目總額為4230萬元；1 個寄宿家庭項目總金額36萬8177元；3個遊民管理項目（HMIS）總計75萬621元；3個遊民應對系統項目（Coordinated Entry）總額為210萬元。

在全國範圍內，HUD為大約7000個當地遊民住房和服務計畫撥款近26億元，包括全國各地的新項目和改善項目。

隨著舊金山逐漸擺脫 COVID-19 疫情影響，這筆資金的使用，會建立在市長提出的「遊民服務計畫」的基礎之上，為遊民建造更多的庇護所和住房。並將擴大遊民應對系統的容量，預計會提供 6000 個安置點。

民眾可登錄網站了解市長布里德的遊民服務計畫進展：sf.gov/data/homelessness-recovery-plan。