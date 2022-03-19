聖荷西新評分政策 強調考試評估 反響憂喜參半

重考試輕作業，新打分政策讓聖荷西部分學生功課跟不上。 （美聯社）

疫情 之後，聖荷西 最大的學區 改變了評分政策，更加強調考試、評估和做項目。學區官員說，此舉是為了使評分更加公平。

聖荷西聯合學區在2021-22學年返校之際，六到十二年級的學生被告知，他們平時的學科知識作業評估，包括小測試等，現在占他們總成績的比例將比以前更高。而以往用來複習和加深知識理解的作業，比重則降低，家庭作業和課堂作業不再占學生總成績的25%以上。然而，到目前為止，結果似乎喜憂參半，一些學生說，他們覺得這個系統是不公平和有害的，而一些教師則認為這是衡量學生表現的一個好辦法。

Abraham Lincoln高中學生領導小組副主席匡茲（Gracie Quanz）說，雖然有些學生可能從這一政策中受益，但為考評做準備所需的時間，會拖累其他人。 「手頭有多餘的時間的孩子，可以坐在家裡為考試做準備，但那些要參加運動、要照料兄弟姐妹、和有工作的孩子呢？」

Leland高中的新生帕里瓦爾（Pinak Paliwal）說：「現在每一次單獨的考試，幾乎占我成績的10%，如果你搞砸了最初的測試，你的成績就已經下降了很多，沒有挽救的時間了。」

學區委員會主席柯林斯（Carla Collins）說，新政策的目的，是促進各學校評分做法的公平。「這是一個真正根據學生對內容的理解來評分的舉措。」

柯林斯說：「它取消了一些更主觀的評分項目，如參與度等。」她說：「對於那些不善於考試的孩子來說，我相信這確實可能會引起一些擔憂，但應該有機會和能力進行重考。」

該學區的政策允許學校靈活地讓每個部門在準則範圍內選擇如何執行新政策，因此評分不僅在校園之間，而且在每個學校內部都可以有所不同。

Pioneer高中的數學老師伯恩哈特（Patrick Bernhardt）是聖荷西教師協會的主席。他說，從教師那裡聽到的最常見的擔憂，是新政策帶來的 「意料之外的工作量增加，讓一些教師擔心，可能沒有足夠的時間進行重新測試或給與糾錯的機會。」但他也表示，新政策有可能改善學生的學習過程。

在該學區適應這項新政策的同時，似乎有些學生比其他學生更努力。「它使一些人受益，但卻淹沒了其他人」，匡茲說。「它使其他人感到他們被丟在流沙中，正在快速下降」。