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聖縣警告：確診可能再激增 鄰縣出現Omicron亞型病毒株

編譯組／灣區17日電
聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪17日表示，希望居民做好病例可能再次激增的準備。（美聯社）
聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪17日表示，希望居民做好病例可能再次激增的準備。（美聯社）

聖他克拉拉縣宣布首次居家避疫令至今已屆滿兩周年。衛生局局長柯迪（Sara Cody）17日表示，儘管新冠新增病例正在穩定減少中，民眾仍應對未來可能再次出現病例激增做好準備。

鑑於南韓和歐洲部分地區的Omicron亞型病毒株BA.2的病例最近明顯增加，柯迪表達了她的憂慮。她指出，美國的廢水檢測發現BA.2病毒的含量有所增加，但對聖他克拉拉縣還未構成威脅。

柯迪說：「本縣廢水的BA.2病毒含量整體上並未增加，我也不知道確切的原因。不過，我們會非常小心繼續觀察本地與其他地區的情況。」聖他克拉拉縣1月25日出現首例BA.2確診病例，最近的廢水檢測結果顯示，大部分的BA.2病毒都集中在該縣北部地區。

與聖他克拉拉縣相鄰的蒙特瑞縣16日公布發現BA.2病例。蒙特瑞縣衛生局局長莫雷諾（Edward Moreno）說：「本縣已有兩起BA.2確診病例。根據我們獲得的訊息，BA.2可能比原始的Omicron更具傳染性，但毒性沒有比較強，代表它應該不致於引發重症、住院或死亡。」

柯迪17日召開記者會說：「儘管外界有許多訊息表示『我們已經向下一個階段邁進』，但是病毒沒有，它們不斷變異，並在世界各個不同的角落重新出現。請繼續相互照顧，保護彼此的安全。」

柯迪鼓勵居民繼續訂購聯邦政府提供的免費居家快篩檢測盒，同時保留口罩。不過，柯迪表示，未來應該不會再發布居家避疫令，但口罩令有可能重啟。

柯迪說：「萬一病例再次激增，我們就需要再戴上口罩。因此，現在是添購口罩和居家檢測盒的好時機。」

柯迪還表示，如果病例再次激增，醫療服務提供者應該站出來協助病毒檢測和疫苗接種的工作。聖他克拉拉縣各大醫療系統1月底被告知，今後必須在24小時內提供會員檢測服務，幫助分擔縣衛生局的責任。

和灣區其他縣一樣，聖他克拉拉縣的新增病例在過去兩個月裡急速減少，目前一周平均單日新增病例為186例，相較1月份時最高的平均單日新增病例為3882例。

聖他克拉拉縣本月初解除口罩令，是加州最晚解除口罩令的縣之一。聖他克拉拉縣上周也放寬了染疫高風險公務員的補強針強制接種令，允許有疫苗豁免權的職員留在崗位上工作。

檢測 口罩 居家避疫

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