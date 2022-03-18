積雪量低於平均 聯邦預測：加州乾旱 今春到初夏趨惡化

聯邦預測，加州未來幾個月乾旱將惡化。(美聯社)

聯邦氣候預報專家17日預測，加州 與西岸地區嚴重乾旱狀況，將於今年春天到初夏越趨惡化，氣溫將高於正常水平，下雨機會降低，火災風險可能增高。

根據「國家氣象局」(National Weather Service)上級機構「國家海洋與大氣管理局」(National Oceanic and Atmospheric Administration)數據，現在直到6月底的未來3個月，乾旱幾乎無緩解跡象。國家海洋與大氣管理局氣候預測中心乾旱部門主管普格(Brad Pugh)表示，時序進入春天與初夏時，擔憂遽增。加州大部分地區積雪量低於平均水平，隨著進入4月，剩下很少時間彌補降水不足。

在經歷兩年創紀錄乾旱之後，加州去年10月與12月的大量降雨降雪，似乎已擺脫乾旱。但是，隨後的1月與2月情勢完全逆轉：這兩個月是自1921年以來，最乾旱的前兩個月。3月持續乾旱模式。

同時，國家海洋與大氣管理局與聯邦農業部、內布拉斯加大學發布每周報告「美國乾旱監測報告」(US Drought Monitor)指出，加州有93%地區正處於嚴重乾旱(severe drought)狀態，高於一周前的87%。處於極度乾旱(extreme drought)狀態地區則占35%，高於上周的13%。

灣區九縣皆處於嚴重乾旱，極度乾旱地區包括北岸大部分地區，包括蘇諾瑪、蒙多西諾縣(Mendocino county)以及農民已缺水的聖荷昆谷(San Joaquin Valley)。

加州冬季降雨確實獲得暫時降低處於極度乾旱狀態的比例。在幾場大型大氣河流風暴到達之前的12月初，加州有80%地區處於極度乾旱之中。但是，在11月冬天雨季再次開始前，可能會有7個月的炎熱乾燥氣候，土壤與植披將乾燥至危險水平，增加連續第三年發生野火的風險。

科學家表示，氣候變化正導致加州、西岸與世界其他地區的乾旱更加嚴重。根據美國太空 總署(NASA)與國家海洋與大氣管理局報告，自1880年以來，地球最熱的十年都發生在2005年之後。史丹福大學 伍德環境機研究所(Woods Institute for the Environment)主任費爾德(Chris Field)表示，較溫暖的溫度導致土壤和水庫的蒸發增加、濕度減少。

加州水資源部門官員預計將減少州水項目對城市與農場的水資源分配。1月、2月、3月的降雨量甚少，水資源減少。顯示加州今年夏天各城市可能會實施更多地方用水限制，例如限制草坪澆水，增加節水鼓勵措施。