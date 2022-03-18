我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霧濃踩了煞車 密蘇里連環車禍6死 波及135輛車

美1公民在烏克蘭被炸死 家人哀「他正排隊領食物」

庫比蒂諾擬禁一次性塑料餐具 最快2023年6月實施

記者熊移山／庫比蒂諾報導
商家使用的「熱封機」和專用的飲料杯都是從台灣進口，也者說飲料杯的「杯緣」就是一門技術，台灣因為是波霸王國，所以這一方面的技術還是相當成熟。（記者熊移山／攝影）
商家使用的「熱封機」和專用的飲料杯都是從台灣進口，也者說飲料杯的「杯緣」就是一門技術，台灣因為是波霸王國，所以這一方面的技術還是相當成熟。（記者熊移山／攝影）

為了減少居民和企業每年丟棄的300噸一次性塑料容器，庫比蒂諾市議會正在準備提案立法，針對餐廳、飲料店等食品服務場所，禁止使用一次性塑料製品，預計最快在2023年6月實施。這除了影響一般餐廳目前外賣所使用的餐具以及包裝盒，庫比蒂諾這兩年爆紅的波霸茶店(boba tea shops)更是首當其衝。

庫比蒂諾可持續發展委員會(The Cupertino Sustainability Commission)在2022-2023的年度計畫中，向市議會提出這項禁用塑料餐具的想法，已經得到多數市議員的同意。包括餐廳使用吸管、刀叉、容器和飲料攪拌器，未來將會以紙、木頭、竹子或其它基於纖維的產品取而代之。金屬材質如鋼製吸管是允許範圍。

委員會專案成員將盡快擬定相關細則送交市議會審查。類似的禁令在山景城和巴洛阿圖都已經規畫在2023年正式實施。另外委員會也針對環保議題提出了幾項建議，例如禁止在零售店銷售生物塑料、禁止向顧客收取一次性食品器具的費用，以及在當地餐館試行可重複使用的外賣食品器具計畫，和禁止用於外賣訂單的塑膠袋。這些措施都希望能在2024年之前落實。

庫比蒂諾市長蒲仲辰(Darcy Paul)說：「我認為這是非常有意義的提案，也了解這樣的改變會為這些店家帶來成本上的負擔，但是環保的議題也勢在必行。所以現在幕僚團隊也正在與業者溝通，能否找出一個平衡點解決這一個問題」。

市議員魏虹(Hung Wei)表示，這個概念其實已經醞釀很久了。但是兩年前的疫情打亂了原本的時程。所以現在疫情逐漸緩和，議會才準備啟動這項法案。目前預期這項規定對在庫比蒂諾13家波霸茶店和其它販售相關飲料的商家，一定會有很大的衝擊。因為他們目前都是使用塑料吸管和容器，甚至還擁有專業的設備(熱封機)來封裝飲料杯，這些都是未來禁止的項目，所以該怎麼做，或是說這一個部分是否有彈性的處理模式，還要等團隊提供方案。

在美經營36年複合式商店的李文雄2019年就一度使用紙吸管響應環保，但是因為當時...
在美經營36年複合式商店的李文雄2019年就一度使用紙吸管響應環保，但是因為當時的技術讓吸管容易「軟掉」或是有「異味」所以才打退堂鼓。（記者熊移山／攝影）

經營複合式餐館的業者李文雄表示，2019年台灣禁止飲料店使用塑料吸管時就掀起一波「紙吸管」熱。他也看過相關紀錄片，非常支持這項環保的理念，所以早在2019年他就是庫比蒂諾市第一家使用紙吸管的店家。但是因為當時的技術不是這麼成熟，吸管容易「軟掉」或是有「異味」，都讓消費者抱怨連連，所以也只好再換回一般塑料吸管。

李文雄說，相信現在的技術應該有改善。也希望市府在執行這項命令前，多與商家溝通，比如說提供適合的環保材質的貨源、降低外送平台的抽成，相信會讓商家更願意配合這項政策的執行。

疫情

上一則

海瑞得亞洲藝術拍賣 3月22日達拉斯舉錘

下一則

積雪量低於平均 聯邦預測：加州乾旱 今春到初夏趨惡化

延伸閱讀

封城2年紀念日 餐館、公校回溯艱難求生疫情時光

封城2年紀念日 餐館、公校回溯艱難求生疫情時光
金山經文處及僑教中心 頒僑務榮譽職聘書

金山經文處及僑教中心 頒僑務榮譽職聘書
舊金山灣區頒發新、續任僑務榮譽職聘書

舊金山灣區頒發新、續任僑務榮譽職聘書
外賣平台美團、餓了麼 減免小商家佣金

外賣平台美團、餓了麼 減免小商家佣金
美國派代表訪台 李文雄：支持台灣信號強烈

美國派代表訪台 李文雄：支持台灣信號強烈

熱門新聞

這張美聯社照片中的死者是矽谷初創公司SE Ranking的會計長佩雷貝尼斯與其兩名子女。（美聯社）

矽谷科技公司會計長與子女 被炸死在烏克蘭街頭

2022-03-10 02:19
灣區住房危機深重，房東與房客都陷入困境。（本報資料照片）

灣區住房危機嚴重 房東租客同陷困境

2022-03-14 02:20
政治觀察家楊俊龍認為，俄羅斯若強吞烏克蘭，恐怕像是吞了活魚進身體，「麻煩的開始」。（記者李榮攝影）

楊俊龍：俄若強吞烏克蘭 像是吞活魚進身體 麻煩的開始

2022-03-13 19:14
油價飆升，Uber和Lyft司機只能想盡辦法應對。(Getty Images)

高油價求生 優步、來福車司機出招

2022-03-11 02:00
多名歹徒闖進珠寶店，一陣打、砸、搶。（電視新聞截圖）

聖荷西珠寶店遭9蒙面歹徒搶劫 居民：矽谷怎變第三世界

2022-03-17 15:08
灣區房價上揚。富裕社區的普通房屋，可以100萬元溢價售出。(Getty Images)

灣區房價一路上揚 買房需加100萬預算

2022-03-14 02:00

超人氣

更多 >
圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重

圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重
沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光

沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光
CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓

CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓
紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成

紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成
加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有