庫比蒂諾擬禁一次性塑料餐具 最快2023年6月實施

商家使用的「熱封機」和專用的飲料杯都是從台灣進口，也者說飲料杯的「杯緣」就是一門技術，台灣因為是波霸王國，所以這一方面的技術還是相當成熟。（記者熊移山／攝影）

為了減少居民和企業每年丟棄的300噸一次性塑料容器，庫比蒂諾市議會正在準備提案立法，針對餐廳、飲料店等食品服務場所，禁止使用一次性塑料製品，預計最快在2023年6月實施。這除了影響一般餐廳目前外賣所使用的餐具以及包裝盒，庫比蒂諾這兩年爆紅的波霸茶店(boba tea shops)更是首當其衝。

庫比蒂諾可持續發展委員會(The Cupertino Sustainability Commission)在2022-2023的年度計畫中，向市議會提出這項禁用塑料餐具的想法，已經得到多數市議員的同意。包括餐廳使用吸管、刀叉、容器和飲料攪拌器，未來將會以紙、木頭、竹子或其它基於纖維的產品取而代之。金屬材質如鋼製吸管是允許範圍。

委員會專案成員將盡快擬定相關細則送交市議會審查。類似的禁令在山景城和巴洛阿圖都已經規畫在2023年正式實施。另外委員會也針對環保議題提出了幾項建議，例如禁止在零售店銷售生物塑料、禁止向顧客收取一次性食品器具的費用，以及在當地餐館試行可重複使用的外賣食品器具計畫，和禁止用於外賣訂單的塑膠袋。這些措施都希望能在2024年之前落實。

庫比蒂諾市長蒲仲辰(Darcy Paul)說：「我認為這是非常有意義的提案，也了解這樣的改變會為這些店家帶來成本上的負擔，但是環保的議題也勢在必行。所以現在幕僚團隊也正在與業者溝通，能否找出一個平衡點解決這一個問題」。

市議員魏虹(Hung Wei)表示，這個概念其實已經醞釀很久了。但是兩年前的疫情 打亂了原本的時程。所以現在疫情逐漸緩和，議會才準備啟動這項法案。目前預期這項規定對在庫比蒂諾13家波霸茶店和其它販售相關飲料的商家，一定會有很大的衝擊。因為他們目前都是使用塑料吸管和容器，甚至還擁有專業的設備(熱封機)來封裝飲料杯，這些都是未來禁止的項目，所以該怎麼做，或是說這一個部分是否有彈性的處理模式，還要等團隊提供方案。

在美經營36年複合式商店的李文雄2019年就一度使用紙吸管響應環保，但是因為當時的技術讓吸管容易「軟掉」或是有「異味」所以才打退堂鼓。（記者熊移山／攝影）

經營複合式餐館的業者李文雄表示，2019年台灣禁止飲料店使用塑料吸管時就掀起一波「紙吸管」熱。他也看過相關紀錄片，非常支持這項環保的理念，所以早在2019年他就是庫比蒂諾市第一家使用紙吸管的店家。但是因為當時的技術不是這麼成熟，吸管容易「軟掉」或是有「異味」，都讓消費者抱怨連連，所以也只好再換回一般塑料吸管。

李文雄說，相信現在的技術應該有改善。也希望市府在執行這項命令前，多與商家溝通，比如說提供適合的環保材質的貨源、降低外送平台的抽成，相信會讓商家更願意配合這項政策的執行。