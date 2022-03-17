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仇恨犯罪飆升 亞裔女性首當其衝 各界籲採取行動對抗

編譯組／灣區16日電
灣區一直是反亞裔事件的衝突點，從言語騷擾到致命暴力。亞裔女性認為，需對抗仇視並採取行動。圖為舊金山華埠。(Getty Images)
灣區一直是反亞裔事件的衝突點，從言語騷擾到致命暴力。亞裔女性認為，需對抗仇視並採取行動。圖為舊金山華埠。(Getty Images)

根據「Stop AAPI Hate」資料庫報告，美國仇恨犯罪去年攀升35%，2021年達6273件，其中，亞裔女性首當其衝遭受敵意。去年3月16日，一名白人槍手在亞特蘭大水療中心開火，釀成六名亞裔婦女死亡，反亞裔仇外心理釀成的暴力行為壟罩美國。

灣區一直是反亞裔事件的衝突點，從言語騷擾到致命暴力事件頻生。水療事件發生迄今一年，灣區四位亞裔女性接受「紀事報」採訪，講述了她們對抗仇視事件的經歷，以下是她們的故事：

37歲的Haejin Chun是社區餐廳「Big Bad Wolf」廚師。她從小在非常傳統的亞裔家庭長大，父權至上。習慣服從、溫順，從不質疑男人的話。但她經常發現自己在挑戰這些觀念，即便是小時候。

有天她在舊金山公園戴耳機遛狗，突然感到背後有高大陰影出現，那人精神狀態不太好，對每件事狂叫，感覺非常憤怒且具侵略性。幸運的是，她雖受驚但並未受到傷害。她上網分享這起事件，許多女性發訊息告知個人故事，表示從未真正感到安全。厭倦了必須總是堅強、小心謹慎。因此，她邀請這些女性共進晚餐，給予支持，讓她們感到被關心。

51歲的彭一玲（Elaine Peng）是「華人社區心理健康協會」(Mental Health Association for Chinese Communities)創辦主任、屋崙華埠巡邏隊(Orange Patrol in Oakland’s Chinatown)共同創辦人。她表示，亞特蘭大槍擊案發生後，組織為遇難女性舉辦守夜活動，當憶起這些事情時，許多女性感到無助且痛苦。

她認為，必須認識到痛苦從何而來。社區心理健康影響很大。去年，屋崙華埠發生許多仇恨犯罪。有朋友在過馬路時，車裡的人對她大喊大叫。這個經歷也發生在她自己身上。

加害人選擇女性是因為認為女性不強壯，容易被欺負。大家必須保護老人與婦女。去年3月1日，她與「台山慈善協會」主席馬作林一起在屋崙華埠組建巡邏隊，讓老人看到巡邏隊員時感到安全。每天有自願者參加，上午10時到下午4時巡邏。

37歲何麗麗（Lily Ho）是「Delta Chinatown Initiative」創辦人兼會長。她是華裔美人、在舊金山長大。她在銀行工作過程中，說服自己這是個良好穩定的工作。然而，疫情改變了她，正如其改變了許多人一樣。

她指出，亞裔在疫情發生後被攻擊事件，與過去幾年受到攻擊方式不同，完全是無端攻擊，肇事者未必從中獲得任何好處，甚至不是為了經濟利益。當亞特蘭大槍擊發生，並不令人意外，反亞裔仇恨犯罪在全國飆升。絕對是悲劇。

她不想坐著抱怨，須透過做些事情來消除焦慮。在華埠安裝安全攝影機是可協助保護社區安全的方式之一。亞裔美人社區正尋求和參與社區工作。年輕人也想運用才能造福社區。

45歲Christine Chun-I Ni是NBC Bay Area節目製作人。她說，自己並非在亞裔包圍的環境長大，很後悔當年沒學中文。現在她住在華埠。她表示，亞特蘭大事件發生讓她相當憤怒與難過，自省在媒體平台工作，能提供什麼協助？於是開始讓亞裔上電視節目，幫社區做更多事，已成為她的使命之一。

亞裔 華埠 亞特蘭大

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