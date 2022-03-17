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金山田德隆90天緊急狀態解除 但社區服務不減

記者李怡／舊金山報導
田德隆90天緊急狀態期間建立的服務中心，為無家可歸者和癮君子提供庇護、心理健康和衛生服務等。（本報資料圖片）
田德隆90天緊急狀態期間建立的服務中心，為無家可歸者和癮君子提供庇護、心理健康和衛生服務等。（本報資料圖片）

舊金山市長布里德去年12月底宣布田德隆區進入緊急狀態，目的是以更高效、快速地面對和解決此一地區的販毒吸毒和無家可歸者等問題。為期90天的緊急狀態令，於今日（17日）到期。市長無意延長緊急狀態，但表示會保留服務中心和社區日常清掃、外展工作等，也會繼續為無家可歸者和癮君子提供服務。

布里德當初宣布緊急狀態，希望能夠藉此快速消除繁瑣程序的官僚審批，加快配套落實，以應對區域內毒品氾濫及罪案猖獗的問題。緊急狀態允許應急管理部門重新分配市府員工，迅速於數周內在田德隆區設置相關管理措施，如提供庇護、心理健康和衛生服務等。

緊急狀態之下，市府加速僱用了100名行為健康工作者填補空缺，火速在市府對面聯合國廣場開設新的連結服務中心，為無家者和癮君子提供食物、洗衣、淋浴和住房、毒品治療等服務。

根據市長辦公室、市應急管理局、警察局、衛生局等發布的田德隆進入緊急狀態以來的工作報告顯示，自1月18日到3月7日，連接服務中心共接待1萬5612人次，提供了3000餘次連接服務，每天有40-60人使用中心淋浴，挽救了35人次毒品注射過量患者。應急管理局局長梅愛恩指出，不延長緊急狀態的決定是最近幾天做出的，現階段不再需要緊急狀態賦予的法律權力，即可以完成田德隆區應急響應服務。

緊急狀態到期後，服務中心仍將保留。市長向市議會提出要求保留從機場、圖書館和其他部門調配的14名員工，讓他們繼續在服務中心工作，直到市府招聘到永久合約員工為止。

布里德周一表示，已經聽到一些居民反映，緊急狀態之後，田德隆區的街道變乾淨了，但仍有許多工作需要完成。

代表田德隆區的市議員楊馳馬表示，緊急狀態期間市府加速完成了許多調配工作，目前區域內的衛生與安全問題仍舊存在，毒品交易與吸毒問題也未消失，田德隆區仍需要更多幫助。他說，宣布進入緊急狀態時承諾居民與商家，要改善安全衛生等問題，希望治理工作可以繼續，不要瞬間再回到三個月前的狀況。

緊急狀態 毒品 警察

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