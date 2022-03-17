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市立大學計畫裁員 教職工會示威抗議

記者李怡／舊金山報導
教職工工會促市立大學校董否決裁員提案。（取材自AFT2121）
教職工工會促市立大學校董否決裁員提案。（取材自AFT2121）

舊金山市立大學（CCSF）教職工工會15日在華埠北岸區分校舉行集會示威，反對市立大學裁員的決定。

早前市立大學校董會已投票通過，同意初步向58名終身教職員工發送離職通知，並將於5月15日再次就裁員最後投票。工會稱此舉將影響市立大學至少146名兼職教師，以及削減數百門課程，會導致成千上萬學生失去求學機會，因此發起集會來反對校董的裁員決定。

市議員馬兆明的立法助理苗麗娟（Li Miao Lovett）說，許多學生都會在艱難時期重回校園，尋找新的機會，過去兩年來馬兆明和多名市議員都在努力為市立大學爭取撥款，因為市立大學對於移民、工人家庭等來說格外重要。她指出，解決預算問題需要從吸引學生註冊等方面著手，保留課程和服務，才能提升市立大學為社區服務的水平，我們會與教職員工一起，為學生和社區提供所需的支持。

工會副主席、市立大學教師Mary Bravewoman指出，裁員對學生來說是一種威脅。她說，歷史經驗表明，裁員導致社區大學最終無法滿足社區需求。工會認為，解決市立大學資金不足的長遠方法是給予更多支持，而非縮小規模，她敦促市立大學校董否決裁員提案。

市立大學各族裔學生、教職工代表在會上講述學校帶給他們的影響。華人權益促進會教育公平項目經理陳珊妮表示，她的組織幫助英語能力有限的華人移民家庭，為他們提供服務，包括轉介市立大學英語課程與培訓班等，切實改變了他們的生活。

市立大學華裔校董王兆倫指出，此前投票通過的是初步裁員通知，涉及50多個全職職位，他希望學校和工會可以繼續商討，在5月15日之前達成令雙方滿意的結果。

參與反對裁員集會的市立大學學生。（取材自AFT2121）
參與反對裁員集會的市立大學學生。（取材自AFT2121）

裁員 投票 移民家庭

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