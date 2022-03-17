可飲用防曬霜涉廣告不實 4萬元協議和解

州總檢察長邦塔16日宣布，橙縣推銷和銷售可飲用防曬霜 的UVO公司，已同意通過訴訟和解，來應對欺騙性廣告的指控。（記者劉先進 ／攝影）

州總檢察長邦塔（Rob Bonta）16日宣布，橙縣 推銷和銷售可飲用防曬霜（drinkable sunscreen）的UVO公司，已同意通過訴訟和解，來應對欺騙性廣告的指控。

此次的和解，是一項協議判決（stipulated judgment ），須經法院批准。被告Dermatology Industry Inc.公司（以UVO和DRINK UVO的名義經營），不承認對其提出的指控，但同意達成協議，以避免訴訟的時間和費用。協議判決還要求，該公司向加州 支付4萬2500元。

Dermatology Industry Inc.的律師Jim Prochnow表示，和解協議不言自明，該公司沒有進一步評論。

UVO是一家位於爾灣的小公司，生產和銷售一種名為UVO防曬劑的產品，這是一種維生素和膳食補充劑的混合物，據稱是一種可飲用的防曬劑。在廣告材料中，UVO聲稱，其產品在攝入後可以抵禦太陽的有害光線。例如，UVO聲稱，其產品提供從頭到腳包括眼睛在內的防曬保護，時長3到5小時。「UVO是第一個提供防曬保護的可飲用補充劑，以及如果你喝下UVO，你將擁有基線保護，即使你忘記使用防曬霜，也會幫助將燒傷的可能性降到最低。」

州總檢察長邦塔（Rob Bonta）16日宣布，橙縣推銷和銷售可飲用防曬霜 的UVO公司，已同意通過訴訟和解，來應對欺騙性廣告的指控。（電視新聞截圖）

邦塔表示，皮膚癌是美國最常見的癌症 類型，每年有430萬美國人因皮膚癌接受治療。眾所周知，保護自己的最好方法之一，是當處於陽光下時，定期塗抹防曬霜。「我們可能想要一條捷徑，但事情的真相是，沒有證據表明像UVO所謂的、可飲用防曬霜這樣的替代性防曬產品，能夠提供保護。你必須塗抹防曬霜，而不是喝下它。今天的判決，應該是對任何想欺騙消費者和危害他們健康的人的警告，加州總檢察長辦公室正在觀察，並將追究你們的責任。」