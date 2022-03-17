加州硅谷亞洲藝術中心 舉辦侯寧油畫展

侯寧與出席畫展開幕的嘉賓，左起：涂志偉、林凱斌、朱感生、侯寧、楊俊龍、徐心如、舒建華。（舒建華提供）

硅谷亞洲藝術中心目前正在為加州 的隱士畫家侯寧舉辦個展「少年心事: 侯寧油畫展」，展出50幅力作，絕大部分是疫情兩年間的新作。州財務長馬世雲委托代表林凱斌向侯寧頒發賀狀，贊揚侯寧以純淨之心眼描繪加州富饒土地之魂，社區領袖朱感生、中興集團董事長楊俊龍、名畫家涂志偉、何凡平、吳芳、裴莊欣等都出席開幕。侯寧現場與觀眾分享他的藝術成長之路及创作動力，闡述「愛是一切」的理念。

硅谷亞洲藝術中心館長舒建華介紹，侯寧1957年生於上海一個藝術氛圍濃郁的醫生家庭，師從陳鈞德等名師，並得鄰居劉海粟大師指授。1980年侯寧從上海美專畢業，3年後赴美國，入舊金山 藝術學院(今藝術大學)學抽象畫，1989年成為該校第一位華人 油畫教授。1996年辭職，開始做職業畫家，以精能雄闊氣概、深沉動人情韻和史詩般的敘述能力，成為當今華人油畫家中的異數和令人震驚的一匹黑馬。2010年時，重病中的賈伯斯走進侯寧畫室，對侯寧畫筆之奔放有力和用色豐富細膩非常讚歎，想要收藏他的灰白色調的自畫像，但卻被侯寧婉拒。

侯寧自1992年起定居沙加緬度南邊的小鎮樂居，這是美國唯一的華人自建村落。1990年代他的作品由舊金山聯合廣場的麥克斯韋爾畫廊代理。自2017年始，硅谷亞洲藝術中心為侯寧先後舉辦過四次個展，主題分別是「獨行」、「樂居」、「西體中用」和「春回大地」。

這次展出的50幅作品題材多樣，有風景、人物、靜物、抽象等，其中多幅為向日葵。館長舒建華說：「本次展覽封面的向日葵在紐森出任加州副州長時曾借掛他辦公室八年之久。向日葵是烏克蘭國花，她的花語是信念、光輝、高傲、忠誠、愛慕，寓意是沈默的愛，代表著勇敢地去追求自己想要的幸福。在烏克蘭戰火紛飛的當下，硅谷亞洲藝術中心和侯寧希望借向日葵為世界祈願和平。」

侯寧表示，愛是藝術的根源，「我對藝術的熱愛，對自然的熱愛，對生命的熱愛是創作的土壤和根基。」硅谷亞洲藝術中心副館長徐心如指出，中心每一次展覽，觀眾都為侯寧的熱烈感染，為他的真誠折服，為他的執著喝彩，「但侯寧終究是樸拙的，他最讓人感動的就是他的樸拙。拋開他的繪畫技巧，他畫畫時就像個孩子。用飽和的色彩，率真的筆觸，充沛的情緒來表現他熱愛的春華秋實、日升月落。與其說我們被畫面吸引了，不如說我們被他的赤子之心震撼了。」